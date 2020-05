Aspirantes PPD de Carolina lanzan reto a mayoría PNP

SAN JUAN – Los aspirantes a la Cámara de Representantes por el PPD en los distritos #36, #37 Y #38, Juan “Tito” Gómez, Ángel Osorio Vélez y Raymond Rivera Fuster junto al aspirante por acumulación Carlos Javier Sánchez lanzaron hoy un reto a la mayoría del PNP para que vayan sobre el veto de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sobre una decena de medidas que brindaban alivios económicos e incentivos a la ciudadanía, instituciones hospitalarias y ayudas a los municipios durante la emergencia por el COVID-19.

“Llevamos semanas emplazando a la legislatura a defender los incentivos para los trabajadores, anticipando que podría tratarse de una estrategia de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) para despachar el asunto con un simple “la Junta no lo aprobó o la Gobernadora no firmó las medidas”. Hoy, con el veto de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a más de una decena de medidas, se confirma lo que habíamos dicho hace tres semanas”, expresó Sánchez.

El candidato por acumulación señaló que entre las medidas vetadas por la Gobernadora está la Resolución Conjunta del Senado 507, que concedía incentivos económicos a los centros de atención médica privados y los eximía del pago de los servicios de agua y energía eléctrica por los meses de abril, mayo y junio, bajo la excusa de que existen una serie de ayudas y fondos federales (refiriéndose al CARES ACT) para atender este sector. “Lo que al parecer no ha comprendido la Gobernadora es que muchas instituciones hospitalarias se han visto forzadas a despedir empleados y a realizar recortes en sus gastos de operación. Con su veto, no solo le faltó a la promesa que les hizo a los trabajadores de la salud, sino que está contribuyendo al colapso de nuestro sistema de salud en medio de una pandemia para la que aún no se tiene una vacuna”, añadió.

“La apertura comercial sin las pruebas suficientes nos coloca en una posición de vulnerabilidad y en riesgo de un segundo foco de contagio. Por esta razón, es indispensable que los municipios, centros de diagnóstico y tratamiento, y demás sectores de respuesta inmediata, estén bien financiados y preparados para lo que pueda suceder. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a ir por encima del veto de la Gobernadora y que aprobemos de forma unánime el financiamiento de los servicios de respuesta contra la pandemia”, expreso por su parte el candidato a la Cámara de Representantes por el distrito #38 Raymond Rivera.

Continuó diciendo Rivera que “la guerra desatada por la primaria a la gobernación entre la gobernadora Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi ha generado una controversia entre ella y los legisladores del PNP, que en su mayoría respaldan a Pierluisi, manteniendo a nuestro pueblo como rehenes”.

“La insensibilidad, la ineficacia, la imprudencia y la ineficiencia se apoderó del gobierno de turno. Mientras miles de personas no reciben el pago por desempleo, otros cientos no pueden acceder al PAN; el Secretario de Hacienda retiene con reglas irrazonables los incentivos federales, la gobernadora Vázquez vetó varias medidas legislativas de ayudas y alivio económico para empleados de la salud, policías estatales y municipales y para la población en general en venganza a las investigaciones de la Cámara de Representantes”, denuncio Juan “Tito” Gómez

“Emplazamos a la Mayoría Legislativa del PNP a que traiga a votación nuevamente las piezas legislativas vetadas para ir por encima de los vetos. Los representantes populares están listos para votar a favor de la aprobación de las medidas e ir por encima de esos vetos. Nuestro pueblo está a la espera de esas ayudas. Ahora le toca actuar a las Mayoría PNP para que no se hagan cómplices de esta atrocidad o ¿es que fue todo un esquema de engaños y falsas promesas?”, reclamó Gómez candidato por el distrito #36.

Por su parte Ángel Osorio Vélez quien aspira al escaño representativo por el distrito #37 mencionó que entre las medidas vetadas por Vázquez Garced están:

La RCC 638- eximía a los conductores del pago del cobro de peajes durante el tiempo que se extendiera el estado de emergencia por el COVID-19. Fue vetada con la excusa del impacto negativo que tendría sobre las operaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

La RCS 503- permitía el establecimiento de servicarros y mercados agrícolas para que los agricultores locales pudieran vender sus productos durante la pandemia. No fue firmada por razones de concentración de personas y el riesgo de propagación del COVID-19, sin embargo, días después la Gobernadora decidió reabrir los comercios.

La RCC 640- creaba el fondo de ayuda para los municipios y los respectivos cuerpos de la Policía Municipal, Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas, los que se nutrirían de una asignación de $3 millones provenientes del Fondo de Emergencia.

Del mismo modo, Vélez informó que “en el caso de la Resolución Conjunta de la Cámara 645, que entre otras cosas, ordenaba a la Guardia Nacional, en colaboración con el Departamento de Salud, realizar cernimientos compulsorios del virus COVID-19 a todos los pasajeros que llegaran a Puerto Rico a través de cualquier aeropuerto, Vázquez Garced dijo que existen consideraciones fiscales que le impiden firmar la medida y que había promulgado el Boletín Administrativo Número OE-2020-022 para activar la Unidad Médica de la Guardia Nacional, para tomar la temperatura de los viajeros que llegaran en vuelos internacionales”. “Evidentemente esto no ha funcionado, ya que ya se contabilizan sobre 170 personas entre pasajeros, tripulantes y empleados del gobierno, que han dado positivos al COVID-19”, sostuvo.

“No escuchamos a ningún miembro de la Asamblea Legislativa del PNP cuestionando u objetando el veto de la Gobernadora a medidas para las cuales se comprometieron con la gente, lo que nos hace pensar que solo están legislando para las gradas. Si no es así, nuestro emplazamiento a la mayoría del PNP es a ir sobre el veto. Sean valientes y honren su palabra, el pueblo está muy al pendiente de las acciones de todos ustedes”, concluyeron diciendo los aspirantes populares a la Cámara de Representantes.