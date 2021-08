ASSMCA exhorta a llamar a la línea PAS para recibir ayuda emocional en momentos difíciles

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Dr. Carlos Rodríguez Mateo, exhortó hoy a la ciudadanía a comunicarse con la Línea PAS para recibir orientación y consejería ante situaciones difíciles e inesperadas que estén atravesando y que podrían afectar su salud emocional.

“A veces, los seres humanos pasamos por momentos angustiantes producto de situaciones económicas, familiares, condiciones de salud u otras. Nos sentimos tristes, desesperados y aunque intentamos afrontarlas, no siempre las cosas salen como queremos. De hecho, estamos tan frustrados y dolidos que llegamos al punto de pensar que no desaparecerán. Es normal que esas emociones nos invadan. Sin embargo, lo importante es no rendirse y buscar ayuda porque todo problema tiene solución”, indicó Rodríguez Mateo.

De acuerdo con el funcionario, una de las alternativas de apoyo emocional es la Línea PAS de ASSMCA, la cual está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. “Existen varias maneras de contactar a los profesionales de la Línea PAS. Una es vía telefónica a través del número 1-800-981-0023 o 1-888-672-7622 para personas con impedimentos auditivos y del habla. También, mediante la aplicación móvil que pueden descargar desde Google Play y Apple Store. En esta aplicación, las personas tendrán la oportunidad de mantener una comunicación y compartir abiertamente sus preocupaciones por texto al chatear en vivo en un ambiente de total confidencialidad.

Acto seguido el doctor Rodríguez agregó que a través de la Línea PAS los profesionales que laboran en el lugar también brindan sesiones de desahogo, coordinación de evaluación psiquiátrica y psicológica, tele-enlace y referidos.

“En los últimos años, nuestra gente ha vivido experiencias fuertes y retantes que tocan la fibra del corazón. Experiencias que han marcado sus vidas y que duelen profundamente. Pedir ayuda emocional por sentirnos con miedo, ansiedad, tristeza y cansancio de dar grandes batallas en la vida, no es signo de debilidad ni mucho menos de vergüenza. Por el contrario, es sinónimo de bienestar, aumentar la confianza en si mismo y salvar vidas. No dude en contactar a los profesionales de la Línea PAS para juntos dejar atrás el estigma que paraliza”, expresó Rodríguez Mateo.

Finalmente, el titular de ASSMCA, instó a las personas a estar alertas a señales de comportamiento suicida tales como cambios en los hábitos de alimentación o de sueño, regalar sus pertenencias de valor, redactar un testamento o hacer los arreglos funerarios, incapacidad para comunicarse y sentir un dolor insoportable físico o emocional. También, comentarios como ‘Ya pronto dejaré de causar problemas’ o ‘Ya nada me importa’, hablar de sentirse vacío, desesperado, atrapado, de tener un sentimiento grande de culpa o vergüenza, de ser una carga para los demás e incluso, de no tener una razón para vivir.