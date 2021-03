ASSMCA y medios de comunicación unen esfuerzos en campaña “Vive” para prevenir suicidios

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), doctor Carlos Rodríguez Mateo, anunció el miércoles, el lanzamiento de una nueva iniciativa para continuar los esfuerzos de prevención de suicidio y reforzar el mensaje de apego a la vida. Se trata de una campaña de servicio público denominada VIVE, la cual es apoyada de manera directa por varios medios de comunicación y sus talentos.

“Sin lugar a duda, existe un compromiso genuino por parte del gobernador Pedro R. Pierluisi y de ASSMCA para atender responsablemente la salud emocional de nuestra gente. Reconocemos que las situaciones que hemos enfrentado como pueblo de manera consecutiva y los problemas particulares que surgen a nivel individual han generado en muchas personas cierto grado de inestabilidad emocional. Tristemente, algunos hombres y mujeres que sufren en silencio recurren al suicidio como alternativa para dejar atrás aquellos aspectos que le ocasionan daños y que le impiden sobrellevar los problemas. Ante esta realidad que ha tocado de cerca a muchas personas, en ASSMCA continuaremos desarrollando planes de acción, como la campaña VIVE y otras estrategias destinadas a la reducción de muertes por suicidios, de manera que podamos evitar que más familias lloren a sus seres queridos producto de este acto”, indicó el doctor Rodríguez Mateo en comunicación escrita.

De acuerdo con el titular de ASSMCA, “como parte de ese plan de acción en esta primera fase, unimos esfuerzos con los medios de comunicación para lanzar esta campaña de concienciación social VIVE, que cuenta con diferentes cápsulas grabadas por periodistas, locutores y otros talentos de los canales de televisión y radio. A través de las cápsulas VIVE, enfatizaremos en soluciones a problemas, resaltando las fortalezas y virtudes que de manera colectiva e individual nos ayudan a salir adelante. De igual forma, se reforzará el número de la Línea PAS 1-800-981-0023 para buscar ayuda profesional”.

El gobernador Pierluisi expresó que “estoy comprometido con mejorar nuestra capacidad como sociedad para atender la salud mental de nuestro pueblo, y he sido enfático con todo el componente de salud de mi administración en que le daremos la prioridad y los recursos que se necesitan”.

Acto seguido Rodríguez Mateo agregó que a este llamado de prevención se unieron Telemundo, WAPA TV, WIPR, así como las emisoras Dimensión 103 FM, La X, KQ-105, Radio Isla y Magic 97.3. También, los periódicos El Nuevo Día y Metro. “No obstante, estamos en espera de otros medios que mostraron mucho interés en ser parte de este esfuerzo multisectorial, que de seguro no le darán la espalda a la gente que necesita de todos”, adelantó.

De otra parte, el funcionario explicó que al presente están reforzando el Programa Vidas de ASSMCA, cuyo propósito es el ofrecimiento de servicios y la elaboración de diversas iniciativas destinadas a la reducción de muertes por suicidios en Puerto Rico.

El Programa se encuentra fundamentado en el “The Surgeon General’s Call to Action to Implement the National Strategy for Suicide Prevention” del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, en colaboración con la Alianza de Acción Nacional para la Prevención del Suicidio. En este, se describen diversas estrategias que se deben llevar a cabo de manera combinada para reducir las tasas de suicidio y ayudar a promover la resiliencia y el bienestar de las personas.

El doctor Rodríguez Mateo explicó que ASSMCA ofrecerá talleres y adiestramientos sobre intervención en crisis, prevención de suicidio, manejo de personas con comportamientos suicidas, implementación de la Ley 408 de Salud Mental, entre otros temas relacionados. Estos talleres y otros se estarán ofreciendo a personal que atiende de manera directa el tema, como lo son policías, emergencias médicas, trabajadores sociales, médicos y psicólogos. Además, se incluirá a la comunidad en general en algunos de estos. Igualmente, se establecerá un grupo de apoyo con sobrevivientes de suicidio y personas que han perdido a un ser querido por suicidio.

Así también y como parte del esfuerzo, el funcionario señaló que en ASSMCA se ha estado trabajando en el fortalecimiento de procesos evaluativos para identificar personas con comportamientos suicidas y la incorporación de modelos basados en la evidencia en procesos de tratamiento de la ASSMCA.

“También, reforzaremos el desarrollo de alianzas y colaboraciones con municipios, agencias de gobierno, entidades de base comunitaria y de fe, así como empresas privadas para unir esfuerzos en esta lucha. De igual forma, estamos trabajando en el desarrollo de un consejo asesor para atender estos y otros aspectos relacionados al suicidio”, agregó el administrador de ASSMCA quien indicó que continuarán con las certificaciones en el modelo “Applied Suicide Intervention Skills Training” (ASIST por sus siglas en inglés).

“Esta es una práctica basada en evidencia utilizada mundialmente, y que ha demostrado ser altamente efectiva en el manejo e intervenciones en situaciones de suicidio. Con esta iniciativa se beneficiarán empleados de ASSMCA, organizaciones de base de fe, comunitarias y sin fines de lucro, agencias de gobierno, varias universidades, municipios, entre otros”, explicó el doctor Rodríguez Mateo.

Finalmente, el administrador de ASSMCA agradeció a los diversos medios de comunicación, artistas y talentos por acoger esta iniciativa de servicio público. “Nuestra gente necesita el apoyo y compromiso de todos. Es momento de actuar con prontitud para que juntos podamos extenderle una mano amiga a aquella persona que se siente abatida y desesperada por los problemas que le aquejan. Asumamos un compromiso colectivo para que no sigamos perdiendo vidas. Hay mucho por hacer, pero si todos entrelazamos voluntades podemos lograrlo”.