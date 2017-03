Aumento en el salario mínimo es una aspiración dice el gobernador Rosselló Nevares

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dijo el miércoles, que aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, es “una aspiración”.

“Ciertamente hemos hecho una serie de reformas estructurales para reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico. Y yo reconozco que aumentar el salario mínimo tiene unas consideraciones que hay tener con nuestros pequeños y medianos comerciantes. Queremos tener ese diálogo, pero quiero reiterar que es una aspiración que queremos trabajar, que queremos cumplir y que vamos a trabajarla con los números”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Expresó que, como parte del esfuerzo por procurar el alza en el salario mínimo, luego de que se comience a implantar por el Gobierno Central, se creará un equipo de trabajo con integrantes de la empresa privada, para auscultar la posibilidad de implantarlo al resto del país.

Rosselló Nevares mencionó que una vez informó su deseo al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Marrero, el funcionario identificó que en el Gobierno hay empleados que inclusive ganan menos del salario mínimo.

“A esos empleados que ganan menos del salario mínimo, tenemos que tomar medidas para remediar la situación de manera inmediata”, sentenció.

En términos de los impuestos que pagarán como si fuera salario, los pensionados que reciben más de dos mil dólares mensuales, el primero ejecutivo explicó que la tasa a pagar es proporcional a la que rinde un ciudadano en sus planillas de contribución sobre ingresos.

“La tasa va a ser progresiva. Esto quiere decir que mientras dinero el pensionado recibe, más alta será la tasa”, sentenció.

Sobre la propuesta de retazar las propiedades a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el mandatario mencionó que al igual que con las pensiones, se trabaja en establecer un tope fijo en aquellas propiedades de menor valor.

“Pero lo que también queremos hacer es identificar aquellas propiedades que no están en el CRIM para asegurarnos que sean parte del sistema. No es aceptable que haya una evasión contributiva del más del 50 por ciento o que la captación no llegue al 60 por ciento. No es justo que haya unas propiedades que estén pagando y otras no”.

Expresó que la tasación que se hará tomará en cuenta el valor actual de la propiedad y no la cotización para la compraventa. Se mantienen además las exenciones sobre la propiedad principal.

Finalmente, sobre la municipalización de escuelas, insistió en que el Gobierno Central lo que transfiere es la administración del plantel.

“La política pública de Educación la va a dictar el Estado. Eso no cambia. La manera en que se evalúan los maestros- que de hecho queremos ser más rigurosos en ese sentido- no cambia tampoco. Lo que cambia es el nivel administrativo, para que sea más efectivo, para que las necesidades locales se atiendan a nivel local y para que las comunidades estén apoderadas. Yo creo que no hay una sola persona que me pueda decir que una escuela está mejor custodiada por el Departamento de Educación que por su comunidad. Y si lo piensa, que me lo demuestre”, sentenció el gobernador.