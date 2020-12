Aún sin comenzar recuento de votos para alcaldía de Culebra

CULEBRA – A un mes de celebradas las elecciones generales en Puerto Rico, todavía los culebrenses no cuentan con un resultado final en la contienda por la alcaldía de ese municipio. Según el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Edilberto ‘Junito’ Romero, venció -por solo 2 votos de diferencia- al actual alcalde y candidato a reelección por el Partido Popular Democrático (PPD), William Iván Solís. Al ser menos de 100 votos de diferencia, la ley electoral exige recuento para determinar el ganador oficial, no obstante, este escrutinio aún no ha comenzado.

“En el caso de municipio de Culebra, que es el precinto 097, no hemos recibido ninguna información de la CEE; lo único que se nos ha dicho es que van a contabilizar según orden numérico. Desconocemos día, hora y fecha en que se hará el recuento de votos en la isla municipio de Culebra”, manifestó Solís, quien obtuvo 556 votos mientras que su principal opositor lleva la delantera con 558 votos.

El alcalde popular agregó que la CEE debe dar explicaciones que por qué han renunciado funcionarios de JAVA, por lo que entiende que tanto el presidente de esa entidad, como los comisionados electorales, deben hacer una investigación sobre lo que está ocurriendo en el proceso de escrutinio. De igual forma, sostuvo que va a esperar el recuento de votos para aceptar su derrota, en caso de que ese sea el resultado final.

“Entiendo que Edilberto Romero quiere fungir como alcalde electo y ya su equipo falló para la primera cita que se dio para comenzar la transición preliminar. Pautamos la fecha del próximo martes, 8 de diciembre, para cumplir con nuestra responsabilidad. Ya ellos fallaron a la primera cita que se coordinó y yo creo que él debe primero llegar a la posición o estar seguro de su victoria para estar tomando esos adiestramientos como si fuera alcalde electo, ya que fue solo por dos votos. Me parece un poco desconcentrado lo que está haciendo Edilberto Romero”, puntualizó Iván Solís.