Autoridades intervienen en varios negocios en San Juan

SAN JUAN – Agentes del Negociado de Drogas, Inteligencia de la Policía, del Departamento de Hacienda y personal de Energía Eléctrica intervinieron en el fin de semana con varios negocios en San Juan.

Según el reporte, en el negocio El Padrinito de la calle padre Colón, intercepción William John en Río Piedras, se expidieron 2 multas de 1,500 dólares, porque supuestamente no tenía licencia para operar las máquinas tragamonedas y ficheros.

De otra parte, en el negocio El Barrio, de la carretera PR- 844 de Cupey Alto, expidieron 3 multas por 2,500 dólares por no tener licencias, y se alega que en el lugar había un pillo de luz.

Al dueño del Tequilón de Alex, en la carretera PR- 1 se le multó con mil dólares, por no tener terminal de ivu y no tener el rótulo al administrador del negocio. Además, le cortaron la luz por no tener contador.

Entretanto en La Copa Sport Bar de la calle Eduardo Conde en Barrio Obrero, ocuparon en la parte trasera del negocio una pistola Smith & Wesson calibre 40 con municiones; una pistola Bryco 9 milímetros, con municiones; una pistola Glock calibre 40 con municiones; una pistola Glock calibre 40 ; una pistola de bala blanca Ekol con municiones de salva y una bolsa con sello con picadura de marihuana. También, se les multó en mil dólares por no tener permisos para bebida y cigarrillos. Los agentes se llevaron las bebidas alcohólicas y energía eléctrica les cortó la luz.

En el negocio colmado Los Muchachos del Sector Capetillo en Río Piedras, se multó al administrador por los permisos del billar con mil dólares.

Asimismo en el Colmado Placita, en Río Piedras y en Altamesa Mini Market de la Avenida Wiston Churchill 158, se cortó la energía eléctrica.

Por otro lado, en el Mini Market de Villa Palmera en Santurce, se expidió mil dólares de multa por no tener registro de comerciante y sistema de ivu no instalado. Energía eléctrica cortó la luz.

Finalmente, en el negocio Ayalon de la calle Loíza se intervino con el administrador, Jorge Martínez Reyes. Se le ocuparon tres pistolas Glock de distintos calibres y cargadas. Una de ellas supuestamente tenía la serie mutilada. También, se le expidieron multas por no tener licencia de bebidas.

La policía intervino además con varias personas por posesión de armas. Los detenidos fueron llevados ante un Magistrado o citados.