Aval cameral a traspaso del CDT de Vieques al Departamento de Salud

SAN JUAN – En aras de garantizar los servicios médico-hospitalarios y una mejorar calidad de vida para todos los residentes de la isla municipio de Vieques, la Cámara de Representantes aprobó el lunes, la Resolución Conjunta de la Cámara 335, del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que ordena al Municipio de Vieques transferir la titularidad del Centro de Diagnósticos y Tratamiento (CDT) de Vieques al Departamento de Salud (DS), con el fin de mejorar su desarrollo administrativo y la prestación de servicios.

En su presentación en el pleno, el líder cameral indicó que el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, detalla que mientras se realizó la investigación de la medida, se encontró que el CDT de Vieques continúa cerrado desde septiembre de 2017. El edificio se encuentra contaminado con hongos y tiene filtraciones de agua en el techo, lo que podría afectar la salud del personal del CDT y sus pacientes.

“Tenemos una grave situación de salud en la Isla Municipio, eso está evidenciado. Primero, las facilidades no están en condiciones, las salas de operaciones y de maternidad no se pueden utilizar porque tienen hongos. Las facilidades físicas no están en condiciones aceptables, sino que están en total abandono y deterioradas”, expuso el presidente de la Cámara de Representantes en declaraciones escritas.

El informe positivo menciona que los servicios de diálisis a pacientes residentes de la Isla Nena quedaron inoperantes. El CDT brindaba servicios de diálisis a 16 pacientes, actualmente 10 reciben el servicio en el Municipio de Fajardo, cinco se mudaron fuera de Puerto Rico y uno falleció mientras se encontraba hospitalizado.

El DS aseguró a la Comisión Especial, que continúa ofreciendo servicios en unas carpas temporeras en el área del estacionamiento del CDT. Sin embargo, existen problemas de salubridad al no contar con servicios sanitarios y debido a la entrada de aguas de lluvias a la carpa por el desnivel del suelo.

Méndez Núñez concluyó que la salud de los residentes de Vieques está en peligro ante la falta de instalaciones médicas de primer orden. Es por ello, resulta necesario traspasar el CDT del mencionado municipio al DS, ya que la instrumentalidad gubernamental cuenta con los recursos y el expertise para manejar adecuadamente el CDT. La legislación menciona que la transferencia será por el precio nominal de un dólar.

Seguido, se avaló el Proyecto de la Cámara 1619, también de Méndez Núñez y de los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez, que enmienda la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de excluir a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como una entidad gubernamental cubierta por las disposiciones de dicha Ley.

Con miras a continuar con la reestructuración gubernamental que permitirá generar economías al fisco, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1408, de Administración, que establece “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos de Puerto Rico”, con el objetivo de atemperar el ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones expuestas en el “Plan para Puerto Rico” que integra a los negociados gubernamentales de Energía, Telecomunicaciones y de Transporte y otros Servicios Públicos en un solo ente.

La medida constituye en una misma estructura a las agencias que, al presente, de forma separada reglamentan, supervisan, fiscalizan y administran los servicios esenciales de las telecomunicaciones y energía, así como servicios públicos tales como acarreo de materiales, transportación pública, taxis, ambulancias, gas y otros.

Se ratificaron además, dos medidas dirigidas en beneficio del consumidor puertorriqueño a recibir el mismo trato que recibe el consumidor residente de los Estados Unidos, el Proyecto de la Cámara 1186, de la autoría de José “Quiquito” Meléndez Ortiz, que enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a fin de crear un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor local a recibir de empresas domésticas y multinacionales con presencia en Puerto Rico el mismo trato que recibe cualquier otro consumidor residente de los Estados Unidos; y el Proyecto de la Cámara 1217, del representante José Aponte Hernández, que instituye la “Ley Anti-Discrimen Comercial, con la intención de declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la defensa del derecho de todo consumidor local a recibir de empresas domésticas y multinacionales con presencia en Puerto Rico el mismo trato de los residentes de los Estados Unidos.

El Cuerpo Legislativo favoreció el Proyecto de la Cámara 1623 del representante Guillermo Miranda Rivera que crea la “Ley de Continuidad Educativa ante Emergencias por Fuerza Mayor en el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico”, para disponer de un proceso a seguir para evitar la interrupción del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en casos de emergencias decretadas por el Gobernador de Puerto Rico y que provoque la suspensión de clases en el sistema; y el Proyecto de la Cámara 1574, del representante José “Ché” Pérez Cordero, para designar la carretera estatal PR-115 como “Avenida Profesor Tomás Bonilla Feliciano”.

Se autorizó, mediante las resoluciones de la Cámara 888, 951, 974 y 993, extender el término para rendir informes de las comisiones de Cooperativismo; de Pequeños y Medianos Negocios; de Salud; y de Desarrollo Integrado de la Región Sur, respectivamente.

El Pleno concurrió con las enmiendas introducidas por Senado en el Proyecto de la Cámara 1228, la Resolución Concurrente de la Cámara 26 y de la Resolución Conjunta de la Cámara 282. Además, se aprobó el informe del comité de conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 144.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta miércoles, 20 de junio de 2018 a la 1:00 de la tarde.