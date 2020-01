Ayudante GNPR dice desconocía informe cierre de operaciones de María sobre suministros

SAN JUAN – El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), el general José Reyes, dijo el martes que no tenía conocimiento del informe que se hizo al cierre de las operaciones de la emergencia del huracán María, en el que se informaba sobre la existencia de varios almacenes con suministros.

“El informe que estas personas han presentado públicamente es un ‘After Action Report’. Cuando se cierran las operaciones de María, del Centro de Distribución Regional, ellos hicieron unos inventarios y los entregan como parte de los procesos, de las operaciones. Ese informe cuando se entregó, para comenzar, este servidor estaba retirado. Yo no vi ese informe porque yo me retiré en diciembre de 2017 y estuve retirado 14 meses. Ese informe fue parte del cierre de las operaciones de María de lo que estaba en ese Centro de Distribución Regional”, alegó Reyes en un encuentro con la prensa.

Agregó que a su entender, “todo lo que estaba en esos centro, pasó al control de Manejo de Emergencias. Es la agencia de Manejo de Emergencias la responsable de mantener sus inventarios. El plan contempla siete almacenes; dos administrados por FEMA y dos administrados por Manejo de Emergencias”.

Durante el fin de semana se reveló la existencia de varios almacenes con suministros guardados, lo que culminó con el despido de varios funcionarios del gobierno.

Entretanto, Reyes dijo que no fue entrevistado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como parte de la pesquisa que hicieron y del informe que sometieron a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. “No. yo no he sido entrevistado. Cualquier entrevista es bienvenida. No (tuvo acceso al informe) que se le entregó a la gobernadora. Me imagino que en la reunión de ahora se me dará conocimiento”, dijo.

Las declaraciones se dieron antes de entrar a una reunión con Vázquez Garced para actualizar detalles de las labores tras los recientes terremotos. En el encuentro también estará el designado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD), Nino Correa.

Por otro lado, indicó que se siguen haciendo inventario de los suministros hallados y que ya se han repartido provisiones en Lajas, Mayagüez, Sabana Grande, San Germán, Adjuntas, Utuado, Peñuelas, Ponce, Lares, Yauco y Maricao. Asimismo, aseguró han seguido atendiendo las necesidades y solicitudes de los municipios y que se ha estado ofreciendo el cuidado adecuado a los afectados para atender sus condiciones de salud.