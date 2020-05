De estilista a panadera. Esta es la historia de Marilyn Cabezudo Meléndez, fundadora de la marca de pan artesanal Baby Blue Bread que se vende en diversos establecimientos locales de comida saludable y en algunas megatiendas.

Cabezudo Meléndez se dedicó al estilismo por más de 20 años, incluso, daba clases de estilismo, pero un proceso difícil la llevó a emprender en un campo desconocido para ella, aunque dice que siempre confeccionaba bizcochos para eventos pequeños como cumpleaños y actividades familiares.

“Mi mamá estaba enferma de una condición y el médico le prohibió el consumo de harina, y esa era su fuente alimenticia principal. En ese entonces yo había dado a luz a mi hijo más pequeño y estaba atravesando por una depresión post parto horrible y como método para evitar sentirme mal siempre estaba buscando cosas en las que entretenerme. En una de esas me dio con confeccionarle un pan para que mami pudiese comer; el resultado fue bueno, aunque lo fui perfeccionando con el tiempo”, contó la empresaria.

En medio de su depresión post parto, un día, en su carro, escuchó un anuncio sobre el Centro para Puerto Rico. “Rápido que lo escuché decidí llamar y ellos me dieron la oportunidad de participar en un bazar que iban a estar realizando y de esas 50 mujeres que iban a participar ellos solo elegirían 25. En esa actividad yo llevé como 200 panes, que ni me cabían en la mesa y en menos de dos horas ya yo había vendido casi todo y fue ahí que me di cuenta que había una necesidad”, contó la fundadora de Baby Blue Bread.

En cuanto al nombre de la marca, la empresaria explica que fue una casualidad porque se le ocurrió de forma espontánea, pero en el proceso de justificar el nombre encontró que el color baby blue es el asignado para la depresión post parto.

El pan que confeccionan en Baby Blue Bread es 100% vegano, libre de bromato de potasio, lo que según contó la empresaria es un elemento cancerígeno que tiene el pan secular, además, no tiene preservativo y no tiene aditivo.

“Yo quiero ser un ejemplo de motivación para las mujeres y la población en general, de que sí se puede. Yo soy una persona normal, que ni panadera soy, pero soy consciente de que todo lo que tu hagas con pasión va a tener éxito”, dijo Cabezudo Meléndez.

Luego de un año y medio tratando de comercializar la marca y su producto, su perseverancia como empresaria dio frutos, ganando el premio de excelencia, innovación y calidad y estar certificada como Woman on business.

En medio de la pandemia se reinventaron para vender su producto online en http://www.puertoricoproduce.com y en www. fittednutrition.com

Actualmente, puedes conseguir sus productos en WALMART SUPERCENTER (Caguas, Santurce, Carolina), SUPERMERCADOS AMIGO (Los Paseos, Guaynabo), Plaza las Américas- Tienda Hecho en P.R., Dorado – Green Bites, Gurabo – Pan Carrasquillo, Gurabo- El Brocoli Health Food, Caguas – Cafe Tec, San Juan – Vitamin Outlet de Centro Natural, Viejo San Juan – Mercado la Carreta, Guaynabo – Estación Puma Santa Paula #135 ( al lado del colegio Adianez).