Banda de Río Grande: Realizará concierto para recaudar fondos

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

RÍO GRANDE – Se considera una de las bandas más longevas e importantes de todo Puerto Rico. Se trata de la Banda de Río Grande que -desde el 2005- se convirtió en una corporación sin fines de lucro dirigida por Richard Williams. En un principio era una banda municipal, sin embargo, problemas con la entonces administración municipal trajeron consigo una serie de confrontaciones que terminaron con un municipio sin banda.

No obstante, la banda continúa con vida y celebrará un concierto el próximo domingo, 15 de julio, llamado Concierto Banda de Río Grande Terrestre II.

“Le llamamos Terrestre II porque estamos recaudando fondos para hacer una tarima, ya que lamentablemente no hemos recibido donativos del mismo municipio”, explicó Williams.

El director también director del programa sostuvo que hace varios años atrás le cedieron la antigua escuela Josefina Quiñones para establecer la escuela de la banda. La misma fue otorgada en pésimas condiciones, por lo que este concierto servirá como preámbulo para arreglar problemas estructurales del plantel.

“La escuela estaba abandonada, sin ventanas, sin luz, sin agua para que podamos dar clases en la misma. Así que se nos ocurrió hacer una tarima para continuar realizando más actividades seguidas y recolectar fondos”, dijo Williams. “La estructura tiene dos anexos y en uno está funcional, ahí damos clases. Por otro lado, la estructura principal ya tiene luz, agua y ahora queremos arreglar las ventanas, luego que establezcamos la tarima y recolectemos más dinero. Una vez podamos generar una cantidad sustancial podemos arreglar las ventanas ya que queremos mantener la escuela en su estado original (sin cambiarle la fachada)”, agregó. El costo para el arreglo de las ventanas son $300 por cada una.

Un detalle que según Williams ha imposibilitado la ayuda económica ha sido que él reside en la propiedad. Esto lo hizo para evitar que mozalbetes entraran a las instalaciones y robaran el cobre y la tubería de agua.

“Eso parece que ha sido una molestia para ellos (legisladores municipales de Río Grande), que yo viva en la propiedad y que me esté beneficiando de la misma, según ellos. Yo le contesté a los legisladores municipales que el sacerdote vive en la iglesia, el presidente de la Universidad de Puerto Rico y profesores viven en el campus, sin embargo, han creado una bola de humo alegando que es ilegal (que yo viva aquí). Los hemos emplazado para que nos digan dónde está la ilegalidad y se han quedado callados”, puntualizó el director de la banda.

Williams resalta que ha sido complicado y hasta que “no tiene suerte con los políticos” refiriéndose al hecho de que para muchos no ha sido prioritario ayudar económicamente a la banda ni las bellas artes en Río Grande. Actualmente, el senador indepediente José A. Vargas Vidot ha sido el único que ha mostrado interés en ayudar a la banda.

“Lo que pasa es que yo soy independentista y parece que eso no les gusta. Pero aquí estamos hablando de los jóvenes de Río Grande que son los que se benefician, no de mi persona. El alcalde de Río Grande, Ángel ‘Bori’ González, sometió una propuesta de $45,000 para la banda, pero parece que él tiene problemas con miembros de su propio partido en la legislatura y no la quieren aprobar porque yo vivo en la propiedad, ese el problema principal”, manifestó Williams.

Entretanto, la Banda de Río Grande realizará el concierto gratuito en las instalaciones de la antigua escuela Josefina Quiñones el domingo, 15 de julio, desde las 6:00 p.m.