“Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” se extiende hasta el 19 de diciembre (Galería)

SAN JUAN – Debido a la gran acogida del público puertorriqueño, la exposición “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, se extenderá hasta el domingo, 19 de diciembre confirmó hoy el productor Paco López en representación de la sociedad de productores creada junto a Ariel Rivas Entertainment, Primo Entertainment y Sophisticated Mind para realizar el evento en la isla.

“Estamos muy entusiasmados con la impresionante acogida que ha recibido “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, y son muchas las personas que han manifestado su interés en visitarla y nos han solicitado que permanezca por más tiempo en Puerto Rico. Los escuchamos y hemos logrado extenderla por una semana más”, comentó López, quien añadió que la venta de boletos inició el pasado viernes y a la fecha de hoy, el evento ha vendido sobre 40,000 entradas.

“Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, creada por el reconocido estudio canadiense “Normal Studios”, se presentará a partir del sábado, 13 de noviembre, en el Coliseito Pedrín Zorrilla en Hato Rey. La experiencia de inmersión inspirada en la vida y obra del pintor Vincent Van Gogh es una experiencia multimedia, rica y única, que utiliza tecnología de proyección de vanguardia desarrollada por algunos de los mejores diseñadores audiovisuales del mundo y que se presentó en la exitosa serie de Netflix, “Emily in Paris”.

El recorrido de “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, permite que los visitantes se sumerjan en más de 300 obras, incluyendo clásicos como “La noche estrellada”, “Los girasoles” y “Terraza del café por la noche”. El arte de Van Gogh cobra vida, apareciendo y desapareciendo, fluyendo a través de múltiples superficies y acaparando los sentidos con su inmenso detalle. Las palabras del pintor, junto con una partitura sinfónica, hilvanan el recorrido en el que los visitantes encontrarán una nueva apreciación del impresionante trabajo de uno de los artistas más grandes y controvertidos de los últimos 250 años.

Los boletos para “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” están disponibles a través de Ticketera.com