CAROLINA – El puertorriqueño Wilfredo “Bimbito” Méndez defenderá su cetro de las 105 libras de la OMB por primera vez este sábado, 26 de octubre, en el cartel “Torneo de Campeones OMB”, que contará con otras tres peleas titulares y cobrará en el Coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto en una presentación de PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en asociación con Spartan Boxing, que será trasmitida por Wapa Deportes después del partido de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.

El evento “Torneo de Campeones OMB, que es parte de varios programas en los que se disputarán correas de la OMB como preámbulo a la Convención Anual de la entidad que se efectuará en Japón en diciembre, tendrá púgiles de Puerto Rico, México, República Dominicana, Argentina y Estados Unidos combatiendo.

“Logramos traer la defensa de Bimbito a su pueblo de Trujillo Alto y con esa pelea presentaremos un gran evento internacional en el que contaremos con peleadores de Latinoamérica y títulos de la OMB en discusión con buenas peleas”, indicó Iván Rivera, Presidente de PRBBP. “Agradecemos a la administración municipal de Trujillo Alto y su alcalde José Luis Cruz Cruz por todo el apoyo para que se concretara esta defensa de Bimbito en su casa”.

La pelea principal de la noche la protagonizará Bimbito Méndez (14-1, 5 kos) en la primera defensa de su título de las 105 libras de la OMB frente al mexicano Áxel Aragón (13-2-1, 8 kos). El boricua de 22 años se coronó mundialmente el pasado 24 de agosto al derrotar al filipino Vic Saludar por decisión unánime.

“Mi respeto a Aragón por aceptar venir a pelear aquí de nuevo. Hemos trabajado duro desde que gané el título. Voy a hacer mi pelea, que es con buen boxeo y a mantener ese título en Puerto Rico. Me siento bien contento de defenderlo en mi pueblo, pero estoy enfocado en el trabajo que vamos a realizar en el ring”, afirmó Méndez, quien combatirá por cuarta vez este año y será la quinta ocasión en su carrera que lo hace en su pueblo. “Voy a trabajar con mi boxeo, como siempre, de dar y que no me den y a llevarme la victoria y mantener el título en Puerto Rico”.

El azteca, que en septiembre de 2018 perdió por decisión unánime ante Méndez cuando discutieron el cetro NABO de la OMB en las 105 libras, manifestó que “estoy preparado, ya que tenía una pelea, pero me llamaron para esta oportunidad mundial y aquí estamos para pelear como todo mexicano”.

El Primer Ejecutivo de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz se mostró orgulloso de que uno de sus peleadores esté defendiendo su título mundial en su pueblo.

“En agosto celebramos con orgullo la conquista del campeonato de Bimbito y me comprometí para que su primera defensa de título mundial fuera en su pueblo, rodeado de la gente que lo quiere, que lo ha visto crecer en el boxeo y que lo respalda. Invito a todos los trujillanos que se den cita el sábado en el coliseo en apoyo a nuestro campeón”, dijo Cruz Cruz.

La pelea coestelar de la noche es una que presentará a dos jóvenes invictos de San Juan enfrentándose por subir un escalón más en sus carreras. En ella, el invicto Patrick Cora (8-0, 6 kos) se medirá al también imbatido Luis Midyael Sánchez (8-0, 6 kos) a ocho asaltos y en las 154 libras.

Mientras, en otra coestelar y por el cetro Latino de la OMB en las 147 libras, el medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el dominicano Félix Díaz (20-3, 10 kos), se enfrentará al mexicano Darío Fermán (18-6, 15 kos) a 10 asaltos.

En otros pleitos titulares, el también dominicano Yenifel Vicente (35-4-2, 27 kos) combatirá ante el mexicano Rodolfo Hernández (30-7-1, 28 kos) por el título Latino de la OMB en 122 libras, mientras que el dominicano Frency Fortunato (7-0, 6 kos) se enfrentará al mexicano Marcos Muñiz (14-0, 11 kos) por el cetro Juvenil de la OMB en las 122 libras a ocho rounds.

Entretanto, a ocho capítulos el estadounidense Alantez Fox (25-1-1, 12 kos) se mide al argentino Bruno Leonardo Román (21-7, 18 kos) en 160 libras; seis asaltos, el puertorriqueño John Correa (6-0, 5 kos) se medirá al mexicano Edgardo Velázquez (12-0, 12 kos) en las 154 libras, y el boricua Ángel Aponte (5-0, 2 kos) se enfrenta al argentino Facundo Eduardo Ased (9-1, 5 kos)

En pleito a cuatro rounds, Frevián González (1-0, 1 kos) se medirá a un contrincante por anunciarse en las 130 libras.

Tras la conferencia de prensa, Méndez se dejó cortar el cabello a nombre de la Fundación Rayito de Esperanza, una organización sin fines de lucro que trabaja con niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer en Puerto Rico.

La trasmisión del cartel será por Wapa Deportes inmediatamente después del cuarto partido de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas entre los Nationals de Washington y los Astros de Houston. Wapa Deportes se ve en el canal 4.2 (Aire digital) y en todos los servicios de cable y satélite por el canal 27 de Dish Network, canal 657 de DIRECTV, canales 44 y 244 de Liberty, canales 5 y 25 de Claro y canal 31 de Naicom.

Los boletos para este programa están a la venta en www.ticketerapr.com o llamando al 787 305-3600.