Bomba para los no oyentes: Giomar Cruz enseña cultura musical a personas sordas (VIDEO)

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

LOÍZA – A gozar todos del sabroso ritmo autóctono de la bomba… ¿por qué no? ¿A quién no le vibran los pies con esta música cadenciosa? En la cultura no se excluye, sino que se incluye porque pertenece a todos. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin existencia. Qué tal si las personas no oyentes también pueden disfrutar de la rica bomba.

“La idea surgió en La Terraza de Bonanza en la avenida Eduardo Conde en Santurce”, explicó el percusionista y maestro de bomba Giomar Cruz, natural de Piñones en Loíza.

“Allí se toca bomba y plena todos los lunes y yo toco ahí. Se acercó a mí Daniela, quien es intérprete de sus padres que son sordos. Se me acercó con la intensión que le brindara una clase de un día a personas sordas… y es cuando sale la idea de crear un currículo para que personas sordas puedan bailar y disfrutar de la bomba”, dijo Cruz, que afirmó que el objetivo es crear un ballet folklórico de personas sordas.

En vez de solo dar un día de clase se opta por crear las mismas consecutivas y por varios meses, para que puedan vivir la experiencia de la cultura.

“Teníamos que adaptar y habilitar un lugar en donde se fuera a dar las clases, porque ellos, es obvio no pueden escuchar la música. Conseguimos un lugar hecho de madera-acústico para que puedan sentir la vibración del tambor… fue cuando encontramos un lugar los sábados de 3:00 a 5:00 de la tarde en Isla Verde, frente a Casa Cuba. Un lugar adaptado para estos fines. En este lugar se reúne sobre 20 personas, las clases son gratis y también integramos oyentes para que compartan la experiencia con los no oyentes”.

La dinámica de las clases es la utilización de cuatro barriles, dos intérpretes y las indicaciones de Giomar, que los envía a dar pasas a diversos lados.

“Con la vibración en el piso es que ellos bailan. Además, tenemos dos intérpretes y mis instrucciones. El lugar es un salón preparado y acondicionado con lo necesario para que escuchen la vibraciones y con la acústica necesaria”, señaló Cruz, que lleva más de 15 años practicando la bomba.

Actualmente, ofrece clases en Isla Verde todos los jueves y en proyectos en Escuelas Públicas y colegios de todo Puerto Rico.

Para más información, puede comunicarse al (787) 340-9253.