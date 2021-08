Entre pinceladas y color encontró su pasión y propósito en la vida. Orialys De Jesús, maestra de profesión, dio un giro a su carrera cuando entendió que su llamado era impactar a las personas a través del arte.

“Boré significa creador en hebreo…Seleccioné ese nombre para darle mi toque a la marca porque soy cristiana y, para mí, Dios fue quien me dio el talento para crear con mis manos las piezas de arte que confecciono”, dijo.

En agosto de 2020 descubrió que pintar era mucho más que un pasatiempo, por lo que decidió renunciar a su trabajo secular para dedicarse de lleno a su negocio. “El arte ha sido algo que me ha acompañado desde que soy pequeña, nunca he tomado clases de dibujo ni de pintura, todo lo que hago es innato, me dejo guiar por lo que Dios pone en mi corazón y eso es lo que plasmo en el canvas, aunque sí tengo el deseo de formalizar mi arte certificándome como artista”, comentó la empresaria.

En la marca se confecciona cualquier tipo de arte en casi todas las superficies. Lo que más se vende son los canvas con pinturas de fotos de personas o animales, pero la artista aseguró que puede pintar encima de casi todo.

“He pintado tenis, jackets, tazas, murales, canvas, entre otras. Mi estilo es colorido y siempre que el cliente me lo permita le añado algo en relieve al arte, creo que es parte de lo que identifica mi marca”, señaló Orialys.

Desde que lanzó su negocio ha creado piezas con fotos de artistas como: Daddy Yankee, Camilo, Alejandra Espinosa, Yizette Cifredo, entre otros.

Los pedidos los maneja a través de su cuenta de Instagram: @bore.__ o Boré en Facebook. Al realizar los pedidos, la artista envía estimados de precio según el tamaño y una vez el cliente selecciona el que desea debe enviar el 75 por ciento del total del precio para finalizar la orden. Una vez está lista la pieza es que paga el resto.

“En cuanto al arte que va en la orden, la persona debe enviar la idea de lo que desea o la foto que quiere que se pinte y en base a esto se hace el arte tomando esa información como inspiración”, explicó Orialys.

Como meta futura, la artista asegura que desea crear sus piezas de arte libre no customizado para ponerlas a venta, pero, por el momento, se está dedicando exclusivamente a la elaboración de arte por pedidos especiales, debido a la alta demanda de órdenes.