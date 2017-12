Bosque Nacional El Yunque continúa los esfuerzos de recuperación tras los huracanes Irma y María

RÍO GRANDE – Muy parecido al resto de Puerto Rico, los huracanes Irma y María desataron destrucción a través del Bosque Nacional El Yunque (siglas en ingles EYNF) de una magnitud no visto en muchos años. Desde la masiva cantidad de árboles caídos, caminos destruidos, instalaciones e infraestructura impactada, las operaciones de recuperación a lo largo del EYNF continuarán por muchos meses, por lo que requiere que la mayor parte del bosque permanezca cerrado hasta nuevo aviso.

Consciente de la importancia que tiene el bosque para el turismo, recreación, producción de agua, fauna y hábitat, investigación científica y las comunidades locales, el servicio forestal continúa los esfuerzos de recuperación que incluye el haber contratado más de 100 empleados locales, así como contratistas, ingenieros y especialistas técnicos para ayudar en la recuperación del bosque.

Las brigadas han estado trabajando turnos de doce horas, siete días a la semana para estabilizar carreteras, senderos, facilidades recreativas y servicios administrativos, tomas de agua y para evaluar el daño al hábitat de vida silvestre y vegetación. Con la dimensión de escombros y árboles caídos en los senderos, cada brigada está promediando liberar ¼ de milla por día, se han estabilizado más de 7 millas de senderos. Las brigadas además han limpiado más de 20 millas de carretera, sin embargo, debido a deslizamientos de tierra, muchos caminos aún están inestables e inseguros para acceso público.

Una porción de la carretera 988, que provee acceso en el bosque entre Río Grande y Luquillo, fue reabierta. Este camino cruza un segmento del río Mameyes, cual es designado como rio escénico y salvaje y es una zona libre de basura, por lo que no hay zafacones en el área. Esta ruta tiene limitado los espacios de estacionamiento, no hay instalaciones de baños y se requiere toda basura sea removida del terreno. Deben tomarse precauciones al conducir en carreteras y actualmente no hay recreación, senderos o servicios disponibles en el bosque.

El servicio forestal continúa trabajando para estabilizar, limpiar y reparar otras áreas en el bosque y anunciar la disponibilidad de otros caminos, senderos, servicios o instalaciones según sean seguros para reabrir al público para más información puede acceder a: www.fs.usda.gov/elyunque o Twitter@ElYunqueNF.