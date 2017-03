Boxeo: Alfredo Santiago se enfrentará al mexicano, Arturo Santos en Fajardo

FAJARDO – El sábado, 25 de marzo en el Parque Concepción Pérez Alberto, Fresh Productions presentará ‘Noche de Prospectos 4’, donde el cotizado Alfredo ‘Ojo’ Santiago ( 7-0, 2 KO ) de Fajardo, buscará posicionarse entre los mejores 10 peleadores de la Asociación Mundial de Boxeo ( AMB ), cuando se mida al mexicano Arturo Santos ( 19-6, 5 KO ) por el título Fedelatin. La entrada general será libre de costo.

‘Ojo’ Santiago viene de vencer al ex contendor mundial Jayson ‘La Maravilla’ Vélez de Juncos en el mes de diciembre y anteriormente, había derrotado por la misma vía, al veterano Andres ‘Pajita’ Navarro de Toa Baja.

“El título Fedelatin es de los más importantes de la AMB porque te clasifican entre los mejores una vez lo ganas y ‘Ojo’ tiene todo el potencial para ganarlo el 25 de marzo en Fajardo”, dijo el promotor de Fresh Productions, Juan Orengo.

El cotizado peleador fajardeño, quien es entrenado por el reconocido entrenador Anthony ‘El Gallero’ Otero afirmó que, “Me gustan los retos. Cuando me ofrecieron pelear con ‘Pajita’ y Jayson Vélez, muchas personas decían no tenía la experiencia, pero yo siempre me mantengo enfocado, entrenando fuerte y siguiendo las instrucciones de mi esquina sin importar el oponente”.

“Mi oponente Arturo Santos es un gran peleador que ha derrotado a campeones mundiales y ha tenido derrotas cerradas con campeones. Será una gran pelea”, dijo ‘Ojo’ Santiago.

Con tan solo siete peleas, Santiago tiene victorias notables por decisión sobre el ex contendor y clasificado mundial, Jayson Vélez, quien recientemente se coronó campeón FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo y el veterano, Andres ‘Pajita’ Navarro.

En la pelea estelar, Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez de Vega Baja se enfrentará al ex campeón mundial de dos divisiones, Omar Narváez de Argentina en una eliminatoria donde el ganador se enfrentará al campeón mundial 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo , Lee Haskins de Inglaterra.

Otro interesante combate de la velada boxística, Subriel Matías Matthew ( 4-0, 4 KO ) de Fajardo tendrá las manos llenas cuando se mida la veterano brasileño, Joaquim Carneiro ( 23-9, 21 KO ) en combate pautado a ocho asaltos en las 140 libras.

Matías, derrotó en su última presentación al favorito Jeffrey Fontanez ( 16-2, 12 KO ) de Caguas por nocaut en dos asaltos.

La cartelera que contará con 10 combates, será libre de costo en la ‘Entrada General’. Solo se venderá 300 boletos en el área de ‘Arena’