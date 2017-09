Braulio Castillo, hijo: Promueve vacunación en adultos mayores (VIDEO)

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

El reconocido primer actor puertorriqueño, Braulio Castillo, hijo, es parte de una nueva campaña de Pfizer la cual busca concientizar y promover la vacunación para la pulmonía neumocócica. Según estadísticas recientes del Departamento de Salud, en 2014 ocurrieron al menos 781 muertes a consecuencia de pulmonía en Puerto Rico.

El actor ofreció un testimonio de su experiencia personal con la pulmonía neumocócica, la cual lo llevó a estar hospitalizado.

“Yo fui diagnosticado y pasé por la experiencia de todo el cuadro que puede presentar un paciente de pulmonía neumocócica. En mi caso personal (ya que todos los casos se presentan de forma distinta), tenía un catarro simple que no se me curaba, por lo que continuaba trabajando; con mi vida normal. Sin embargo, al pasar los días me sentía más débil, corto de respiración. Y en mi caso, cuando comenzó la fiebre, fue que me di cuenta que iba empeorando, pero jamás pensé que iba a terminar en un hospital con una pulmonía, en este caso pulmonía neumocócica”, explicó Castillo.

El actor sostuvo que se considera una persona saludable, que hace ejercicios, pero enfatizó que la pulmonía neumocócica le puede dar a cualquiera. No obstante, lo importante es tomar acción, ya que existen herramientas de prevención como lo es la vacunación.

La campaña va dirigida a personas de 65 años o más, ya que el sistema inmunológico de estas personas se debilita con la edad y tienen más probabilidades de terminar hospitalizados con pulmonía neumocócica.

“Tan pronto me enteré que existen medidas preventivas, yo me vacuné contra la pulmonía neumócocica porque yo quiero evitar tener que enfrentarme a esa situación nuevamente. Y si con esta experiencia yo puedo tocar la vida de otras personas en esa dirección para que pregunten, se eduquen y puedan ponerle un seguro a sus vidas, seré eternamente feliz. Si yo puedo lograr que el mensaje y el porciento de vacunación suba gradualmente, a través de esta campaña, en un esfuerzo de todos, no solo mío sino también del doctor Luis Echegaray, quien es el neumólogo que me acompaña en esta campaña como experto de la salud, pues seremos muy complacidos”, puntualizó Castillo.