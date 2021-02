Bruja Nativa

Un concepto de accesorios hechos a base de arcilla polimérica, mayormente pantallas con diseños representativos de la cultura puertorriqueña.

El nombre nace del concepto espiritual y de fuerza que representan las brujas para la artista además de una representación de la cultura puertorriqueña.

“Me considero bien espiritual y aunque a través de la historia las brujas han sido marginadas, para mi una bruja es representación del poder femenino, fuerza y empoderamiento, por eso decidí que mi negocio se llamaría así y la parte de nativa es porque, aunque no nací en Puerto Rico me crie aquí y me encanta todo lo que representa la cultura puertorriqueña”, explicó la artesana, Cristina Lee González.

Trabaja las piezas en arcilla polimérica, especialmente se dedica a confeccionar pantallas con diseños que representan a la cultura puertorriqueña como: greca, tostones, bomberas, amapolas, plátanos maduros o verdes y en su nueva colección denominada: ‘Qué enchule’ incluyó a los vejigantes, tostones en forma de corazón, piraguas entre otros estilos icónicos de Puerto Rico.

“Tengo comida, dulces, flores, mantecados, dulces típicos y según van pasando las festividades con un toque de acá. Y resaltar la cultura puertorriqueña ya que las nuevas generaciones como que han perdido esa esencia de cultura que quizás los que vivimos en los 90 era un poco mas palpable y también llevarle un poco de nostalgia a esos boricuas que están fuera de Puerto Rico y extrañan la isla y cargan en una pieza su cultura y su país”, explicó.

Además de las colecciones culturales también trabaja piezas personalizadas con ordenes especiales. También hace collares, pulseras y pinches para el cabello, pero lo mas que vende son pantallas. Su enfoque es traer cosas practicas para los clientes, pero asegura que estará trabajando en traer mayor variedad de accesorios hechos con arcilla polimérica.

Las colecciones son pequeñas y no repiten, solo elige algunas piezas que sean las más vendidas y hace mas cantidad, pero no suele repetir los estilos con frecuencia para que el cliente también tenga un producto exclusivo.

La artista también ha trabajado esculturas pequeñas, ha diseñado bolsos pintados a mano, entre otras piezas de arte.

Las ordenes se pueden realizar a través de su pagina web: www.brujanativa.com o en su pagina de Instagram: @brujanativa.