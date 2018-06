BSNF: Abren inscripciones para el sorteo de nuevo ingreso

SAN JUAN – El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció que desde hoy martes, 19 de junio, las jugadoras interesadas en participar en la venidera temporada tendrán la oportunidad de inscribirse para el Sorteo de Nuevo Ingreso 2018.

Las baloncelistas elegibles al sorteo serán aquellas que hayan nacido en o antes del 1 de enero de 2000 en Puerto Rico, también se considerarán elegibles hijas o nietas de puertorriqueños. Se requiere que cada interesada incluya una copia del certificado de nacimiento que la haga elegible. De acuerdo al director general del BSNF, Luis Gabriel ‘Gaby’ Miranda Ramos, la fecha límite para entregar la boleta y documentos requeridos será el sábado 30 de junio.

“Más adelante estaremos anunciando la fecha del tradicional campamento que celebramos para evaluar las jugadoras de Nuevo Ingreso y las que no fueron reservadas por los equipos”, manifestó Miranda Ramos.

Las jugadoras, de igual forma, podrán someter vídeos y otros documentos que demuestren sus habilidades baloncelísticas.

Para llenar la hoja de inscripción las interesadas deben visitar la página de Internet del organismo, www.bsnfpr.com, bajar el documento y enviarlo por correo electrónico a info@bsnfpr.com. El formulario también estará disponible en la página de Facebook del torneo superior femenino, www.facebook.com/bsnfpr, y en Twitter (@bsnfpr).

Miranda agregó que las jugadoras que han participado previamente en el torneo y no forman parte de las reservas de los equipos deben llenar la inscripción para manifestar su interés en participar en la campaña 2018 y así ser incluidas en el sorteo de jugadoras No Reservadas. Para jugar solamente estarán habilitadas aquellas que sus nombres hayan aparecido en el sorteo de Nuevo Ingreso, No Reservadas y en las reservas de los equipos.

El torneo está pautado para comenzar el 6 de octubre.

Para más información del BSNF pueden visitar la página oficial en el Internet a la dirección www.bsnfpr.com, así como todas las plataformas en las redes sociales, Facebook: www.facebook.com/bsnfpr y Twitter: www.twitter.com/bsnfpr.