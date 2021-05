BullyingPorLoving, la iniciativa que busca luchar frente al acoso escolar en Puerto Rico

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Con la expectativa del regreso presencial a clases o bajo un modelo de alternancia, a causa de la contingencia sanitaria dados los nuevos picos de contagio del COVID-19, muchos estudiantes, niños y jóvenes, pueden estar preocupados no sólo por normalizar su dinámica de estudio y/o minimizar cualquier impacto en su aprendizaje, sino que también ante la posibilidad de volver a ser víctimas de acoso, matoneo escolar o, como se conoce popularmente, bullying.

Ya sea de forma física o a través de canales digitales, cyberbullying, esta problemática ha afectado a muchas generaciones, tanto en las aulas de clase como fuera de ellas y en otros escenarios, impactando la salud mental y, en algunas ocasiones, física de quienes son víctimas, sus familias y todo el entorno escolar. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los niños expresan temor de volver a las aulas de clase por cuenta de este fenómeno y, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la tercera parte de los niños en el mundo sufre de acoso escolar, los casos aumentan entre quinto y noveno grado y la prevalencia en niños es del 32%, mientras que en las niñas es del 28%.

Pensando en esto, Nosotras®, marca líder en el cuidado íntimo femenino de Grupo Familia, presenta su campaña ‘Bullying Por Loving’ una iniciativa que invita a las víctimas de acoso escolar a empoderarse, amarse y aceptarse como son, a los victimarios a sensibilizarse y cambiar el matoneo por el apoyo y la empatía y a los espectadores, familiares y demás actores del ecosistema educativo (profesores, coordinadores de convivencia, rectores, autoridades, entre otros) a reflexionar sobre su rol e influencia para erradicar esta problemática.

“Desde hace más de cuatro (4) años nos comprometimos, como marca y referente para muchos niños y jóvenes en el país, a desarrollar diversas estrategias, principalmente de comunicación, para recordarles que no están solos, que ser diferentes los hace auténticos, valiosos, admirables y que el bullying no es una sentencia, ni deben resignarse a padecerlo. Todo lo contrario, se soluciona empoderando a quienes lo sufren, invitando a la reflexión a quienes lo ejercen, promoviendo buenos valores y actitudes, involucrando a todas las partes y privilegiando un lenguaje positivo, inclusivo, diverso, comprensivo, un lenguaje desde el amor propio y por el otro, por eso se llama #BullyingPorloving”, afirmó Juliana Rodríguez, Líder del Proyecto Bullying Por Loving de Nosotras®, Puerto Rico. “En Puerto Rico justamente estamos celebrando el Día del Estudiante por estos días y estamos convencidos de que no hay mejor oportunidad para invitar a toda la sociedad a no ignorar esta problemática, sino a tomar partido y desde cada frente; acompañando a los niños y jóvenes en su etapa de estudiantes para que disfruten su experiencia y sea algo memorable para ellos cuando ya sean adultos”.

También, en línea con la UNESCO, se sabe que el 35,5% de los niños y jóvenes del mundo desarrollan cibervictimización y el 14,8% padece ciberacoso, cifras que impulsaron a Nosotras® a dar continuidad a su campaña no solo en Puerto Rico, sino en toda Sudamérica y el Caribe. Además de esto, desde hace varios años, la marca ha habilitado, renovado y potenciado la plataforma gratuita www.nosotrasonline.com.pr con el ánimo de brindar ayuda profesional en casos de acoso o matoneo escolar.

“Es importante considerar que puede que su hijo o hija no sea la víctima del bullying pero, tal vez, sea un espectador, es decir presencie los hechos y guarde silencio, lo que contribuye a que el acoso se mantenga. Con esto claro, lo recomendable es que actúe desde el empoderamiento, la inspiración y el amor. Su hijo o hija puede hacer la diferencia, evitando el sufrimiento de sus compañeros e incluso el propio a futuro, dado que nadie está exento de ser víctima, y, por el contrario, apoyándolos a aceptarse y amarse como son. De esta forma, será un líder del cambio, desde lo presencial hasta lo virtual, en el ahora y para el mañana”, aseguró Natalia Cárdenas Zuluaga, Psicóloga y experta.

Según la experta, los niños y adolescentes son susceptibles a los cambios, y requieren del apoyo de sus padres e instituciones educativas, es decir un acompañamiento integral, para enfrentarse de una manera positiva a los retos del día a día, así que, desde ya, la campaña “Bullying Por Loving” entrega mensajes de esperanza, valentía y amor, promoviendo la importancia de volver a clases presenciales sin miedo, sintiéndose orgullosos de sí mismos y aceptando las diferencias de los demás.

Para Nosotras®, la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes es responsabilidad de todos y por eso es clave propiciar campañas que promuevan la salud emocional y el desarrollo de habilidades sociales, así como sumar esfuerzos entre sectores público y privado, más todos los actores del entorno educativo y escolar para, de esta forma, prevenir y/o atender oportunamente la aparición de diversas problemáticas, entre ellas el acoso o matoneo escolar, el bullying.