BUNS crea nueva hamburguesa inspirada en festival “We The Future”

CONDADO – Creada para los amantes de las hamburguesas de primera calidad (Premium) y la música multigénero, Buns Burger Shop presentó al mercado local el nuevo We The Future Burger (WTFB). Una propuesta gastronómica en edición limitada por un mes, disponible en el menú de los tres restaurantes de la cadena localizados en Condado, Guaynabo y Viejo San Juan.

Sabor único e inigualable de carne 100% Angus en edición limitada”.

El equipo de Buns, Coors Light y Buena Vibra Group se inspiraron en los “Street Foods” americanos, los sabores del “Philly Cheese Steak” y el hamburger tradicional para el nuevo WTFB.

La elaboración y receta del We The Future Burger es al estilo de la hamburguesa hecha en casa (homemade), con carne de res fresca 100% Angus, no congelada. Va acompañada de queso provolone, pimientos y cebollas bien cocidas, kétchup y mostaza. Se sirve al término medio (medium well) junto a su selección de papas originales, que va a la perfección con una cerveza Coors Light o Coors Banquet.

“Con la consigna de crear nuevas propuestas gastronómicas en el 2017, nos enfocamos con el WTFB en su sabor y la selección de los ingredientes. Lo hicimos pensando en todo tipo de paladar y el público gastronómicos como lo son los ‘foodies’”, comentó Benjamín Aruca, socio de Buns Burger Shop.

Al ordenar el We The Future Burger le pueden añadirle otros ingredientes cosechados localmente como: tomate fresco, lechuga, cebollas, pepinillos y la salsa exclusiva BUNSauce, creada a base de especias y cremosa mayonesa.

“La innovación es parte clave del éxito de nuestra marca, por lo que estamos muy satisfechos de formar esta alianza con Buns y Buena Vibra Group. El resultado es una deliciosa oferta culinaria inspirada en el evento Coors Light We The Future Festival. La hamburguesa también estará disponible durante los dos días del festival, el 11 y 18 de marzo en el coliseo Roberto Clemente”, indicó Eric Freytes, gerente de mercadeo de Molson Coors.

“Si hay algo que nos une en comunidad es la música y la comida. Con esta idea y alianza pretendemos continuar elevando la calidad en nuestros eventos, permitiéndoles a todos tener experiencias memorables que los hagan sentir parte de una gran historia. En We the Future encontrarán un espectáculo completo, en dos fechas, llenas de entretenimiento para todos los amantes de la buena música”, expresó Max Pérez, creador de experiencias de Buena Vibra Group.