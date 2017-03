Buon appetito: Travesía italiana en Tuttobene

Héctor J. Álvarez Colón

SAN JUAN – No cabe duda que el puertorriqueño es exigente a la hora de alimentarse y de asistir a distintos restaurantes. En Puerto Rico actualmente existen cientos de locales alusivos a la comida italiana, incluyendo cadenas de restaurantes reconocidas mundialmente. Sin embargo, en un rincón entre Santruce y Condado, Tuttobene se presenta como una alternativa italiana adaptada al bolsillo puertorriqueño.

Tuttobene = todo bien”.

Su creador Wilfredo ‘Billy’ Gautier se cataloga como un amante a la comida oriental (tailandesa y de Singapur) y la comida italiana, puesto que son comidas que contienen una historia detrás de cada plato.

No obstante, el secreto de Tuttobene va más allá de sus platos, este contiene una mezcla de sabor y trato personalizado a su fiel clientela.

“Tuttobene es más que un nombre, es la manera en que te vamos a tratar, la manera de que te vas a sentir, la comida que te vamos a servir, todo el concepto, todo es cómo te sientes cuando estás aquí. Es como los tratamos, no es solamente la cocina”, explicó Gautier.

El restaurante ofrece una variedad de platos italianos que se complementan con el sazón boricua. “La especialidad es que tú te vayas contento, se lo cuentes a tu familia y amigos, y regreses”, explicó el también chef.

“Tenemos desde los platos italianos que todo el mundo conoce, la lasaña, el espagueti Alfredo, la carbonara, entre otros. De ahí vamos cambiando a raviolis rellenos de queso en salsa de trufa, y un plato que salió hace un año: la pasta Tuttobene. Esta consiste de que el cliente me diga qué no le gusta, si es alérgico a algo y yo me encargo de cocinarlo allá atrás”, sostuvo Gautier señalando el área de la cocina. “Hemos hecho ya como 1,300 de esas. Te hacemos cinco preguntas básicas: si eres alérgico a algo, si hay un sabor o algo que no te gusta, si prefieres la pasta grande o pasta corta, y si prefieres mar o tierra”, agregó.

Asimismo, el risotto es parte esencial del menú, tanto así que ya cuenta con un festival en el restaurante.

“El risotto no puedes reconstituirlo al otro día, se tiene que comer al momento. Las abuelas italianas lo que hacían era que el risotto que sobraba le hacían forma de bola, lo empanaban y lo freían. No te estoy sirviendo risotto usado, solo que seguimos la tradición y le cambiamos el sabor todas las semanas”, dijo Gautier.

Este manifestó que desde la apertura de Tuttobene, en el 2015, realizaron un festival dedicado al risotto para conocer la reacción de la gente. Fue tan grande el éxito que se tuvieron que realizar más festivales, por lo que Gautier decidió realizar tres cada año: uno en marzo, otro en verano y el último entre agosto-septiempre.

Los sabores que se presentan en el festival van más de allá de lo que tu paladar podría imaginar. Ejemplo de ello lo son los risottos de: salmorejo de jueyes, de calabaza, longaniza, morcilla, cornedbeef, gandules con chuletas y remolacha con queso feta encima. Incluyendo risottos de postre.

“Nos hemos encargado de que los platos que no van en contra de la tradición italiana los podamos puertorriqueñizar”, dijo.

Por otro lado, Gautier pensó en todo el concepto italiano añadiendo una carta de vinos en su restaurante. Esta luce en una llamativa barra en la cual puedes acompañar tus platos italianos favoritos.

“El italiano no bebe agua ni refresco, bebe vino, cervezas y jugos naturales. Tenemos una carta de vinos que ya están creciendo poco a poco, son vinos a muy buen precio. Aquí hay 12 vinos, pero me aseguré que no sean muy caros comprar la botella. Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo al momento de venir y compartir con pareja, familia o amigos. Tenemos tragos italianos, pero también hacemos tragos de la casa como los mojitos. Siempre estamos inventando”, indicó Gautier.

En su menú también resaltan las pizzas, estas son horneadas al momento y son preparadas con ingredientes frescos y del país. El cliente puede llamar para hacer su orden de la pizza con el sabor peculiar de Tuttobene

“Pronto sacaremos seis pizzas (sabores) más. Lo que podamos conseguir local, lo producimos local”, puntualizó.

Tuttobene está localizado en la Avenida de Diego en Santurce. Su teléfono es el (787) 294-9714.