Buscan ruta ganadora: Guerrilleros esperan comenzar a ganar juegos (Fotogalería)

RÍO GRANDE – Luego de una pobre arrancada en el béisbol Doble A, los Guerrilleros de Río Grande comienzan a realizar los ajustes necesarios para encaminarse en la ruta ganadora. Con un récord inicial de 1-5, el dirigente y jugador, Carlos Rivera, busca afanosamente cómo mejorar y poner a su equipo en ruta a la clasificación.

“Ser jugador-dirigente es un reto bien grande que no todo el mundo está dispuesto aceptar. Pero todo lo que sea por mi pueblo de Río Grande, estoy dispuesto a hacer”, comentó Rivera durante un receso de las prácticas de los miércoles en la noche, en el parque Ovidio de Jesús.

Rivera asumió las riendas de los Guerrilleros desde finales de la temporada pasada.

“Después de la renuncia la temporada pasada del dirigente Mickey Rivera, se me llamó para encargarme del equipo. Gracias a Dios el equipo tuvo una buena reacción, pero estábamos un poco atrás en la tabla de posiciones. Con todo eso estuvimos a un juego de entrar a los ‘playoff’… no se puedo, perdimos en un juego decisivo contra Gurabo. No pese a eso, tuvimos una buena química. Fue una buena experiencia para estos muchachos que son bien jóvenes. Eso es lo que estamos trabajando al momento y deseamos despertar del mal arranque que hemos tenido”, dijo en relación con la temporada que entró en su tercera semana y concluye afínales de abril.

Los Guerrilleros de Río Grande juegan en la división Este de la liga, donde participan Fajardo, Juncos, Gurabo, Las Piedras y Loíza.

“Esta es una sección bien fuerte, reforzada con picheo de renombre, nosotros nos mantenemos con un grupo bastante joven y ahí vamos. La división es bien competitiva con fuertes bateadores y tendremos que bravear. Estamos trabajando duro para lograr clasificar”, sostuvo.

Río Grande depende de una rotación de dos lanzadores encabezada por Orlando Díaz y Roy Geigel.

“Son lanzadores jóvenes, pero veteranos en este béisbol. Estoy seguro que vamos a ver una reacción de los muchachos. Son jóvenes con un deseo tremendo de darle satisfacción a nuestra fanaticada. Tenemos jugadores rápidos y tenemos que hacer las cosas pequeñas para comenzar a ganar juegos”, señaló.

Entre los jugadores de los Guerrilleros de Río Grande se encuentran: el fuerte bateador Gabriel Rosa, el receptor Ramón Vega, el jugador del cuadro, Javier Estrada; José González (tercera base); y los lanzadores Christian Rodríguez y Kenny Burgos.

