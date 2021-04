Buscan traspaso del antiguo terminal de lanchas en Fajardo

(Foto/Suministrada)

FAJARDO – Con el propósito de fomentar el desarrollo económico y turístico en la zona este de la Isla, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, busca facilitar el traspaso de las antiguas facilidades de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en el municipio de Fajardo.

Para esos fines, el también representante por el Distrito #36, el cual comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra sostuvo este pasado viernes una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz y el alcalde de Fajardo, José ‘Joey’ Meléndez Méndez.

“Las instalaciones de la ATM en el municipio de Fajardo se encuentran sin uso desde el traslado de operaciones al área de la antigua base de la Marina de los Estados Unidos (Roosevelt Roads) en el municipio de Ceiba. Estas facilidades cuentan con un potencial de desarrollo único en la región este de la Isla y el municipio de Fajardo ha reconocido esta posibilidad y por eso estamos asistiendo en las conversaciones para traspasar estas facilidades al ayuntamiento para que así se pueda implementar un programa de rehabilitación y desarrollo”, expresó el expresidente de la Cámara Baja.

“Vamos para tres años que no se ha utilizado el terminal de la ATM en Fajardo. Toda facilidad que no se use por un período prolongado como este tiende a desmerecer. Por eso se hace imperativo que las mismas pasen a manos del Municipio, el cual ya cuentan con una plataforma novel de desarrollo integrado para esa zona, enfatizando el turismo. Para ello, la Autoridad de Puertos tiene que delinear un programa que viabilice el traspaso”, comentó Méndez Núñez.

Para el mes de octubre de 2018 toda operación de la ATM en el terminal de Fajardo cesó, traspasando el personal y las embarcaciones hasta el nuevo terminal-muelle número dos- en Roosevelt Roads.

Según Méndez Núñez, existen muchos usos para el otrora terminal y que la administración municipal ha destacado, desde mediados del año pasado, su deseo de desarrollar toda el área de Maternillo, incluyendo el antiguo terminal de lanchas, estableciendo nuevos comercios y áreas verdes, entre otros.

El líder novoprogresista adelantó que estará realizando gestiones con las agencias pertinentes para concretar el traspaso del antiguo terminal de ATM y las facilidades de apoyo a la mayor brevedad posible.

Las facilidades de la ATM en Fajardo incluyen el terminal, la boletería, así como el muelle y el almacén de piezas y mecánica, entre otros.

En la reunión, celebrada en la Casa Alcaldía de Fajardo, también estuvo presente la senadora por el Distrito de Carolina, Marissa ‘Marissita’ Jiménez Santoni.