SAN JUAN – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo el miércoles, que busca que la nueva Ley de Armas sea procesada fuera de los tribunales.

“Había algo (una enmienda) que a mí me parece razonable, había una gente que objeta que no esté en el tribunal. O sea, que no sea un proceso en el tribunal. Y ya la tendencia en derecho es que ya los divorcios se puedan hacer fuera del tribunal, los divorcios ya se pueden hacer fuera del tribunal, inclusive los matrimonios fuera del tribunal. Se está sacando del tribunal lo que no es necesario atenderlo en un foro como lo es el tribunal”, expuso Rivera Schatz a preguntas de la prensa.

“Se está buscando un método parecido a ese donde se valide y se verifique que toda la información que someta un peticionario sea correcta y válida sin que sea un tribunal, pero puede ser un abogado”, añadió.

Mencionó que esa enmienda al Proyecto del Senado 1050 sería para la portación de armas.

Sostuvo que ese asunto ya se discute dentro de la Comisión de Seguridad del Senado.

En cuanto a las penas sobre la Ley de Armas, Rivera Schatz mencionó que no tiene problema alguno si se aumentan las mismas.

“Tal ve hayan dicho algo de las penas. Para mí, las penas no es un issue. Si las quieren aumentar, no tengo problema con eso”, concluyó.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez explicó el por qué las enmiendas que someterán aún no han llegado al Senado.

“No han llegado porque ya las discutí con el licenciado Phillippe Mesa, ya están identificadas, ya el informe está hecho y ya va a ser enviada al Senado. Ya lo discutimos esta mañana y probablemente sea esta tarde o mañana”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

El Proyecto del Senado 1050, de la autoría del senador por el Distrito de Ponce, Nelson Cruz Santiago, busca, entre otros asuntos, reducir el costo de adquisición de una licencia de armas.