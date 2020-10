Caguas reinicia operación de la transportación pública y establece medidas para evitar contagios de COVID-19 en terminal de guaguas

CAGUAS – La administración municipal de Caguas reinició a principios de mes la operación de la transportación pública de la ciudad desde el Terminal Francisco Pereira y estableció el protocolo recomendado por las autoridades para evitar contagios de coronavirus en los predios y mediante el uso del servicio.

“Estamos conscientes de que no podemos bajar la guardia y permitir un repunte en los casos de COVID-19. Sin embargo, debemos ir incorporando actividades necesarias para retomar nuestra cotidianidad como lo es la transportación pública. A la vez que los porteadores retoman sus rutas, es importante cumplir con las medidas necesarias para evitar contagios, las cuales ya deben ser parte de nuestro estilo de vida. En Caguas hemos establecido medidas específicas para los empleados y personas que reciben servicios. Nuestra reapertura es una responsable y hemos desinfectado las áreas de trabajo, colocado rotulación y puesto en marcha protocolos de cernimiento para el ingreso a nuestras instalaciones. Esperamos la cooperación de la ciudadanía para garantizar el éxito de estas medias”, explicó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

La reiniciación de servicios incluye la apertura del Terminal de Transportación Pública en horario de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes y sábados 7:00 a.m. a 12:00 p.m., los viajes de servicios JARC y New Freedom a las comunidades San Antonio, Hormigas, Turabo, San Salvador, La Changa/Río Cañas y Beatriz, y la operación de los trolleys por el Centro Urbano Tradicional. Las guaguas de viajes especiales no estarán disponibles hasta nuevo aviso. Además, se le brindarán servicios de apoyo a los porteadores para la renovación de las licencias vencidas desde que comenzó la pandemia en acuerdo con el Negociado de Transportación (antigua Comisión de Servicio Público).

Entre las medidas implementadas por el Departamento de Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana en el terminal se encuentran: requerir a todo usuario cumplir con el distanciamiento social de seis pies y la utilización de mascarillas todo el tiempo, solo podrá sentarse una persona por banco en las áreas de espera y se colocarán rótulos de orientación en todo el terminal.

Los porteadores públicos e inquilinos de los locales en el terminal, deberán cumplir con las reglas del distanciamiento físico y no deberán sentar más del 50% de la capacidad de su local o vehículo. En el caso de los porteadores, no deben sentar ningún pasajero en el asiento de enfrente, ni detrás del asiento del chofer. El chófer deberá acomodar los pasajeros lo más alejados posible dentro del vehículo y requerirles usar mascarilla para poder hacer uso del servicio de transportación.

En cuanto al uso de los trolleys en el Centro Urbano, se tendrá disponible desinfectante de manos, se desinfectarán los trolleys con regularidad durante el día y se identificarán los asientos que se pueden utilizar. Los choferes no podrán sentar ningún pasajero en el asiento de enfrente, ni detrás del asiento del chofer y todos tienen que utilizar mascarillas.

Aquellas personas que requieran algún servicio de la Oficina de Movilidad, deberán cumplir con las medidas antes mencionadas para entrar al terminal, además se le tomará la temperatura e información de contacto.