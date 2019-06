Calamity lanza su nuevo álbum (VIDEOS) 

Jayleen Rodríguez

SAN JUAN – La banda puertorriqueña de heavy metal conocida como Calamity, acaba de lanzar su nuevo álbum titulado “Kairos”.



La agrupación está compuesta por cuatro jóvenes entusiastas que apostaron por el arte, la agrupación comenzó como una agrupación de escuela que hacía ‘’covers’’ de otras bandas reconocidas, hasta que un día decidieron emprender su propio camino en la música y fue en el 2014 cuando fundaron la banda denominada Calamity.



Los integrantes son: Berny Santos, voz principal y guitarra; Zalo Ortiz, guitarra; Edu Acevedo, batería; y el bajista Fernan Rivera.



Actualmente, han logrado posicionarse como una de las bandas más innovadoras dentro del heavy metal latino e internacional. “Hemos tomado riesgos, decidimos integrar el español en un género que no suele cantarse en este idioma, hemos realizado variaciones en nuestras canciones añadiendo un poco del género urbano y entiendo que esto es lo que nos ha ayudado a ser reconocidos como innovadores”, dijo el vocalista de la banda, Beny Santos.

Su sencillo “GUERREROS”, fue la carta de presentación de este nuevo álbum y ha sido la canción que mejor acogida ha tenido ante el público de diversas partes del mundo, aseguraron.



El disco está compuesto de canciones originales, tres de ellas en español.



“Kairos es un disco que habla mucho de nosotros personalmente, de nuestra vida; habla de crítica social, pero el enfoque mayor son nuestras experiencias”, comentó el gutarrista de la banda, Zalo Ortíz.



La banda lanzó su primer disco completo “Imminent Disaster”, en diciembre de 2015, acompañado de su primera gira en los Estados Unidos. Este álbum y el siguiente sencillo “End of the Road”, dieron pie a su segunda gira por los Estados Unidos, “Northern Disaster”, y una presentación como teloneros en el concierto de “Nervosa” en Puerto Rico.



En el 2018, Calamity representó a Puerto Rico en el festival “Full Terror Assault” en Illinois y en octubre del mismo año, lanzó el sencillo “THE TRUTH”. Esta fue la primera canción en la cual incorporan el idioma español. Actualmente, están concentrados en promover su nueva producción sin abandonar los escenarios de diversas partes de la isla.



Más información de Calamity en Facebook e Instagram bajo: CalamityPR.

Video-entrevista:

Video: “Guerreros”