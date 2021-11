Cámara investigará millonario gasto del Gobierno en actividad de fin de año

Ángel Matos García, representante por Carolina. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El representante por el Distrito 40 de Carolina, Ángel Matos García, anunció el inicio de una investigación sobre sobre el millonario gasto del Gobierno en una fraudulenta actividad de fin de año. La investigación que le será asignada a la Comision para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos, tiene como fin que el pueblo conozca los detalles de cómo y por qué se realizó un contrato millonario para una actividad que no ha sido aprobada ni por el Gobierno Federal ni la Junta Fiscal.

Se informó que la Autoridad del Distrito de Convenciones pretende gastar millones de dólares por una hora de 11:00pm a 12:00am (hora local), sin que se presente un estimado de habitaciones noche a generar o a qué demográfico estamos apostando con este gasto.

“Estamos ante una fraudulenta actividad de fin de año promocionada por el Gobierno y el DMO en el Distrito del Centro de Convenciones en San Juan, bajo el nombre Dick Clark New York Celebration. Esto sin duda es un fraude a fondos federales y estatales por sobre 4 millones de dólares”, sostuvo.

Mediante la resoluciones 572, 573 y 574 el Representante obtuvo copia del contrato, e información adicional sobre los gastos de fondos estatales y federales para el evento. “Resulta altamente sospechoso que la entidad a cargo para mercadear nuestro destino, Discover Puerto Rico, anuncia con el gobierno un evento donde se gastarán $3.6 millones de dólares, pero involucran a la Autoridad del Distrito de Convenciones como un productor de evento para lo cual no están facultados. Peor aún, resulta sospechoso que mediante el mecanismo de extensión para no cumplir con los requisitos de subasta se haya aprobado desde agosto de este año el gasto de 3.6 millones de dólares. Sin embargo, el Distrito de Convenciones reconoce mediante carta que además de ese gasto, hay que incurrir en gastos adicionales no presupuestados”, explicó Matos García.

El Representante añadió que “el contrato nos parece sospechoso e irregular qué en las cláusulas de cancelación del evento se incluya como fuerza mayor que tan sólo basta con una manifestación o un piquete para que este evento se cancele, pero aún así se paguen millones de dólares a las casas productoras del evento que incluye un pago por servicios de promotor de evento al DMO por $675,000, más incluye un gasto de $650,000 para un productor local que a esta fecha no ha sido identificado y que de igual manera esté exento del requisito de subasta”.

Asimismo, dijo que es preocupante qué mediante una solicitud al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se certificó que el evento promovido por el DMO, no existe y potencialmente incumple con las guías federales de los fondos ARRPA. En la Junta de Control Fiscal tampoco existe presupuesto para celebrar este evento.

“Nos parece censurable que el Gobierno de Puerto Rico quiera venderle al mundo que en Puerto Rico no se va la luz, las carreteras están en condiciones y que no hay crimen en Puerto Rico durante este evento fantasioso. Peor aún, se amenaza al pueblo de Puerto Rico que si decide manifestarse durante este evento, se le pagará a la casa productora $3.6 millones de dólares, aunque el evento no se celebre. Estaremos citando al productor del evento a vista pública para que explique cómo llegaron a Puerto Rico, quién es el cabildero y de cuanto es la comisión por este evento”, sostuvo Matos García.