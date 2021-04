Camioneros apagarán sus motores desde este lunes hasta que la JCF y las compañías honren sus tarifas

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El portavoz de Camiones Unidos de Puerto Rico, Carlos Schettini, advirtió el jueves, que desde este próximo 5 de abril, el transporte de carga en Puerto Rico se paralizará hasta que la Junta de Control Fiscal (JCF), desista de desautorizar las tarifas de transporte y que las compañías reconozcan por escrito las tarifas aprobadas en 2020 y por un término de cinco años. De no ser así, se podrían afectar los suministros en la Isla.

“El lunes, el transporte en Puerto Rico se va a detener. Estamos haciendo un llamado a todos los transportistas del país a guardarse la llave en el bolsillo, a detener y no regresar a sus trabajos hasta que este problema tarifario se resuelva”, dijo Schettini en entrevista con CyberNews.

“Es un llamado a una asamblea permanente. Nosotros nos detenemos el lunes, cuando se resuelva el problema, regresamos a nuestros trabajos”, añadió.

Schettini representa al sector de los camioneros “de cajón encima”, quienes transportan contenedores que llegan a la Isla a través de barcos.

“Nosotros somos los que movemos los alimentos para los supermercados y los agregados, los de granos que brindan alimentos a animales. Tenemos un apoyo de todas las organizaciones en Puerto Rico lo cual dicen que están apoyando la gesta nuestra y van a detenerse”, abundó.

Explicó que “la razón de esto es que la Junta de Control Fiscal está exigiéndole al gobierno y van a comenzar a sancionar al gobierno para que eliminen la regulación tarifaria lo cual es el salario mínimo nuestro”.

“Ellos están diciendo que no va a haber ninguna regulación, vamos a implementar o regular, o empujar un sistema canibalista para que ustedes se coman entre ustedes mismos”, sentenció.

Mencionó que los camioneros no tienen un margen de ganancia por el servicio prestado, por lo que exigirán a que la directora ejecutiva de la JCF. Natalie Jaresko, se retracte de sus exigencias.

“En Puerto Rico ahora mismo, los transportistas estamos cobrando, como se dice en la calle, lo que al comerciante le dé la gana. No tenemos un margen de ganancia establecido porque no se nos permite (aplicar) el costo operacional nuestro que es altísimo. Esa es la situación verdadera, por lo tanto el lunes, detenemos nuestros camiones y hasta que esto no se resuelva, ya sea, porque la señora Jaresko se retracte de exigir esta desregulación, pues tendrían los comerciantes dar un paso adelante y por contratos firmados por escrito, comprometerse a pagar dichas tarifas y aplicar la Ley 59, la cual establece que cada cinco años tiene que haber una revisión de tarifa y un aumento según el costo de vida y la inflación”, dijo Schettini.

Sin embargo, Schettini pidió de antemano, disculpas al pueblo por lo que este paro podría representar.

“Estamos pidiendo unas disculpas al pueblo, con el corazón en la mano, nos vamos a ver todos afectados. Lamentablemente por la acción del gobierno y la Junta de Control Fiscal que ya entendemos que son ellos los que gobiernan. Digo esto porque la Junta de Control Fiscal se supone que está aquí para manejar una deuda ilegal con el erario del pueblo, pero están entrando en terrenos en donde existen contratos con compañías privadas, que no son los pequeños comerciantes con las compañías privadas que le damos el servicio. Entendemos que la JCF no tiene nada que decir con ninguna autoridad sobre la política pública del país, pero ya estamos viendo que no es así”, sostuvo.

Mencionó que algunos servicios de transporte, como el de combustible para hospitales, no se verán afectados.

La manifestación ocurrirá desde este lunes, cinco de abril de 2021, y los demás gremios de camioneros coordinarán sus manifestaciones en las calles.