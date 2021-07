Camioneros y transportistas arrancan con su Asamblea Permanente

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico decretó a las 12:01 de la madrugada de hoy la Asamblea Permanente para exigir de la Junta de Control Fiscal que desista de impedir que entre en vigor el Reglamento del Negociado de Transporte en que se aprobaron debidamente las nuevas tarifas que rigen a todos los transportistas de Puerto Rico.

“Las tarifas de transporte público no se revisan desde el año 2005 y es una injusticia que está afectando la viabilidad económica de miles de padres y madres de familia en Puerto Rico, quienes tienen que cumplir con rigurosos requisitos reglamentarios para poder transportar la carga, y que, con las tarifas del 2005, ya no pueden resistir más. Anoche, la Junta de Control Fiscal le escribió una carta al Negociado de Transporte en la que se reitera en su intención de prohibir que entren en vigor las nuevas tarifas y amenaza con llevar el asunto a los tribunales”, explicó Carlos Rodríguez, Coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

Rodríguez detalló que “el Reglamento con las tarifas fue paralizado por la Junta de Control Fiscal de manera arbitraria e ilegal, pues ese ente dictatorial no tiene jurisdicción sobre contratistas independientes que no son empleados gubernamentales ni afectan las finanzas públicas, y porque no puede derogar la Ley del Negociado que data del año 1917, y que es el fundamento para que el Negociado de Transporte establezca válidamente las tarifas. Además, los fundamentos expuestos en la carta de anoche no son válidos y lo que hacen es reflejar las posturas de los grandes intereses dueños de la carga como MIDA y la Cámara de Comercio de Puerto Rico”.

“La Junta colonial lo que quiere es proteger los intereses de los ricos para obligarnos a aceptar la reducción de las tarifas y no lo vamos a permitir. Ya los camioneros no aguantamos más. Cuando aumenta la luz, el gas y la canasta básica de alimentos, la Junta no dice nada. Cuando hace falta proteger a los trabajadores con un aumento razonable de la tarifa o el salario, entonces la Junta se entromete para favorecer a los “colmillús” del país como MIDA y la Cámara de Comercio. Seguiremos en Asamblea Permanente hasta que la Junta dictatorial desista de impedir que entre en vigor el Reglamento de las Tarifas”, añadió por su parte el Edwin Marrero, presidente Asociación de Camioneros de Arrastre.

Del mismo modo Rodríguez, sentenció que “la Junta es una dictadura, porque nadie los eligió, y quieren eliminar toda la reglamentación del transporte público en Puerto Rico, según ellos, como se hizo en Estados Unidos. La Junta sabe que esto es un disparate porque Puerto Rico es una isla a la cual no le aplican las lógicas de mercado de un continente. Por eso, seguiremos la lucha hasta que la Junta elimine del Plan Fiscal su intención de imponer la desregulación del mercado de transporte”.

El Frente Amplio exige del Negociado de Transporte y del Gobernador Pierluisi que haga valer sus prerrogativas gubernamentales y defienda en todos los foros las tarifas que son indispensables para sostener nuestra economía. Si el gobierno de Pierluisi no defiende las tarifas será culpable de otra traición al pueblo trabajador puertorriqueño.

Ambos líderes del Frente Amplio reiteraron que -como ya le hicieron saber por escrito- si la Junta desiste de imponer la desregulación del mercado en Puerto Rico, están dispuestos a dialogar y compartir información para que la Junta entienda cómo funciona el transporte público en Puerto Rico y por qué es indispensable aumentar la tarifa según establecida por el Negociado de Transporte.

De igual forma, el Frente Amplio aseguró que se hicieron todas las gestiones necesarias con la policía y transportistas para que no se afecte la salud y seguridad de las personas más vulnerables y la normalidad de los hospitales y otros servicios de salud.