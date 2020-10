Candidata penepé en Loíza denuncia que actual alcaldesa “le falló al pueblo”

LOÍZA – La candidata a la alcaldía de Loíza por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Lymarie Escobar Quiñones, se expresó, tras la organización ABRE Puerto Rico publicar el índice de salud fiscal de los municipios de Puerto Rico, correspondiente al año 2019, y donde el municipio de Loíza obtuvo la calificación de ‘F’.

“Después de cuatro años al frente de nuestro municipio, Julia (Nazario) tiene ‘F’. Las finanzas de un pueblo tienen que estar auditadas eficientemente. Si la alcaldesa desconoce cómo mantener unas finanzas saludables y auditadas, esto limita al municipio en la adquisición de fondos federales. El gobierno federal no otorga fondos a gobiernos municipales si las finanzas no están robustas. Esto causa que el municipio de Loíza no sea considerado para fondos a través de propuestas federales y traer el progreso para Loíza”, denunció la candidata.

Escobar Quiñones enfatizó que el no mantener unas finanzas saludables afecta adversamente al municipio de Loíza. Sin embargo, apuesta a que recibirá el apoyo del electorado el próximo 3 de noviembre y trabajará como alcaldesa para solicitar y competir por fondos federales de recuperación.

“Ciertamente, la señora Nazario no está capacitada después de estar todo este tiempo administrando y de haberle prometido a nuestro pueblo un supuesto renacer; Loíza no merece este desastre. La alcaldesa hizo campaña en el 2016 alardeando de ser una buena administradora, pero ya vemos que le engañó y le falló a los loiceños que le confiaron su voto”, dijo en comunicado de prensa.

“Con la bendición de Dios y el voto de mi gente, lucharé para mejorar esa nota de “F” tan bochornosa para nuestro pueblo y brindarle a mi adorado Loíza un verdadero avance real y unas finanzas saludables”, puntualizó Escobar, quien fuera primera dama de Loíza bajo el mandato del exalcalde Eddie Manso Fuentes.