Candidato a alcalde en Luquillo urge reenfocar medidas de seguridad a nivel municipal

LUQUILLO – Ante el preocupante aumento en la criminalidad en Luquillo, el candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Rodríguez Díaz, emplazó hoy al actual alcalde Jesús “Jerry” Márquez a que el dinero entregado mediante contrato, a la empresa Eagle Task Force, sea destinado a la reinstalación del Centro de Vigilancia Electrónica (CVE) que arbitrariamente cerró a comienzos de su administración.

Bajo el anterior gobierno municipal del PNP, Luquillo contaba con un CVE efectivo que operaba con policías retirados. Según Rodríguez Díaz, esta iniciativa fue exitosa en la lucha contra el crimen.

“El aumento en la criminalidad en Luquillo constata que en nuestro pueblo urge establecer un plan concreto y concertado para la seguridad incluyendo medidas como la cancelación del contrato de Eagle Task Force; para utilizar ese dinero en el restablecimiento del CVE para que sirva de aliado al trabajo de la policía estatal”, argumentó Rodríguez Díaz, quien hizo un llamado público al primer ejecutivo a atender la falta de iluminación en varios sectores del casco urbano como medida para disuadir los robos y asaltos.

Añadió que “una vez más queda establecido que los guardias de seguridad contratados por el municipio son inefectivos. No pueden intervenir con ningún ciudadano y al no ejercer las funciones de un policía en propiedad, no pueden imponer ni hacer valer la ley. No pueden dar ni un boleto de tránsito. Por lo tanto, el único resultado es el aumento en la incidencia criminal que se vive en nuestro pueblo y por eso los luquillenses no se sienten seguros ni en sus casas ni en la calle. Por tal razón, es una mala idea de política pública que se debe reenfocar de inmediato utilizando esos recursos en otras alternativas viables como la que presenté del Centro de Vigilancia Electrónica”.

“El alcalde le ha estado mintiendo a la ciudadanía con relación a la alegada efectividad de su concepto de cuerpo de seguridad. Es una farsa. Un aparente ‘policía’ de empresa privada, en un vehículo municipal, no significa que éste pertenezca a la fuerza policiaca municipal y pueda actuar en ley. Ya está bueno de jugar con la seguridad de nuestro pueblo mediante mentiras y falsedades”, denunció Rodríguez Díaz, al exponer que el que dicha empresa utilice propiedad municipal podría “dar la apariencia de algo antiético e ilegal dado el caso que se le está pagando a un contratista por un servicio que se ofrece con recursos del municipio”.

Ejemplo de esto es que la compañía contratista utiliza un vehículo oficial del municipio para cumplir con los servicios para los que se le contrató, en lugar de utilizar sus propios recursos.

Según consta en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, la empresa Eagle Task Force, tiene un contrato vigente con el municipio de Luquillo ascendente a $79,104.