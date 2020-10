Candidato al Senado por el PPD asegura su oponente basa su campaña en falsas y erróneas promesas

CAROLINA – El candidato a Senador por el Distrito de Carolina por el Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, asegura que su oponente por el Partido Nuevo Progresista, Marissa Jiménez promete a las comunidades legislación a favor de otorgarles títulos de propiedad cuando desconoce totalmente el proceso y el por qué eso legalmente no se puede llevar a cabo.

“En entrevista con la periodista Katiria Soto, la señora Marissa Jiménez expresó que como prioridad para ella se encuentra presentar legislación para otorgar títulos de propiedad a personas que llevan años luchando por eso. Lo que ella no sabe es que no se va a poder entregar títulos de propiedad a comunidades que viven en zonas inundables porque eso va en contra de las regulaciones federales. Esta falsa promesa que hace la candidata solo muestra su desconocimiento sobre el tema y su falta de capacidad para ser senadora”, denunció.

Aponte Dalmau, lleva 8 años como legislador del Distrito 38 en la Cámara de Representantes y asegura conocer muy bien el tema. “Llevo años inmerso en comunidades donde las familias no tienen acceso a un título de propiedad porque viven en zonas inundables. Este el caso de San Isidro en Canóvanas, sobre el cual llevo trabajando todos estos años. No obstante, consciente de la imposibilidad de otorgarles título de propiedad, yo les he presentado alternativas y he dado pasos afirmativos para cumplirlas. He propuesto un dique para esta comunidad que con la anuencia del Cuerpo de Ingenieros y los fondos de emergencia de FEMA, hacen que sea un proyecto viable. Luego de completar el Acueducto Comunitario que hicimos en San Isidro, comenzamos con el dique. Lamentablemente, al tomar el poder la Administración PNP se ha hecho imposible continuarlo. Al sol de hoy, la alcaldesa Lornna Soto, conociendo la importancia de este proyecto, no ha hecho nada para trabajarlo con su Administración. Es muy lamentable entonces ver cómo ahora la candidata a senadora también viene a ofrecerle a nuestra gente propuestas imposibles de cumplir. Tanto desconoce del tema que tampoco sabe que en cuanto a las propiedades abandonas que son declaradas estorbo público, su propia Administración creó una Ley para desafectar (liberarle la titularidad) dichas propiedad de forma expedita”, explicó el legislador.

Para Aponte Dalmau, como candidato al Senado por el Distrito de Carolina, estas expresiones de su oponente le parecen otra promesa más de campaña basada en el desconocimiento y la insensibilidad de querer ganar votos a costa de falsas promesas. “Mientras yo llevo trabajando con estas comunidades y ahora vengo con mas propuestas concretas y viables, esta señora continúa demostrando su incapacidad como servidora pública. Necesitamos senadores honestos, capaces, conocedores de estos temas y con verdadera experiencia”, concluyó.