Candidato penepé de Luquillo critica actual administración por calificación de ‘D’ en salud fiscal (Documento)

Luis Rodríguez Díaz. (Foto/Suministrada)

LUQUILLO – El más reciente informe de la organización sin fines de lucro, ABRE Puerto Rico, le otorgó una calificación de “D” al municipio de Luquillo en el índice de Salud Fiscal 2019.

El candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Rodríguez Díaz sostuvo que Luquillo es el municipio 61 con peor nota.

“El Índice Municipal de Salud Fiscal de 2019 de la organización no partidista ABRE Puerto Rico reseña lo que por años hemos estado denunciando el pueblo de Luquillo y este servidor: el actual alcalde no sirve. Luquillo está en el abandono total. Hoy nuevamente quedan al descubierto las mentiras del actual alcalde, que le miente al pueblo cuando dice que existen aparentes obras de gobierno cuando la gente sabe que eso no es cierto y este informe lo desmiente y pone al descubierto la verdadera cara de Jerry Márquez”, denunció Rodríguez Díaz.

“Luquillo abrió los ojos y no es un pueblo que se deja engañar con la pintura y capota que es el actual alcalde. Luquillo es un pueblo que se respeta y al que se le tiene que servir de corazón”, concluyó Rodríguez Díaz.