Candidatos y candidatas del PIP en región este presentan propuestas de reforma municipal

SAN JUAN – Los candidatos y las candidatas del Partido Independentista Puertorriqueño de la región Este presentaron hoy su Plan Regional, centrado en propuestas para la transformación de la gestión pública municipal y regional. Varios líderes de la zona, que incluye los distritos de Carolina y Humacao y otros candidatos estuvieron presentes en la conferencia.

“El Plan de Reforma Municipal para la región es un conjunto de propuestas trabajadas durante meses por los y las candidatas de ambos distritos -Humacao y Carolina- y personas expertas en varios temas puntuales y urgentes. Nuestro enfoque es en activar el desarrollo de cada uno de los municipios, estimulando a que las personas participen en las decisiones y estrategias que les beneficien tanto a ellas como a sus comunidades. Además, trabajaremos para estimular el desarrollo socioeconómico, enfocándonos en particularidades de cada municipio y región. Nos sentimos orgullosos del resultado final, que no es otra cosa que poner en manos del pueblo y de las organizaciones no gubernamentales las decisiones más importantes sobre los asuntos que les afectan”, declaró el jóven candidato a la alcaldía de Las Piedras y líder regional del PIP, Jesús Vélez Méndez.



Por otra parte, la candidata al Senado por el distrito de Humacao, Edda López Serrano, aportó en el desarrollo de propuestas relacionadas con las mujeres y género. Al hablar del proceso de discusión que se llevó a cabo, López Serrano aseguró, “este Plan Regional es el resultado de un trabajo en equipo tanto en la región este como a nivel nacional. Las propuestas incluidas en este plan fueron consensuadas con una amplia diversidad de sectores, desde activistas hasta personas expertas en temas relacionados con las mujeres y género¨. López Serrano mencionó que construir las propuestas relacionadas con mujeres y género fue posible gracias a la integración de los y las jóvenes que han asumido puestos de liderato en la región, sumados a militantes de mucha experiencia representan al PIP en candidaturas municipales y regionales. ¨Nuestro trabajo independentista es interseccional, y centrado en nunca dejar a nadie en rezago. Estamos trabajando con mucho optimismo y entusiasmo: le ofrecemos al pueblo la construcción de la #PatriaNueva que merecemos¨, concluyó López Serrano.



El candidato a la alcaldía de Juncos por el PIP, Ricardo Quiles, exhortó a los residentes de la zona a estar atentos a los candidatos y candidatas jóvenes que vienen con ideas que responden a la coyuntura actual. “El Plan Regional toca el tema de agricultura, las escuelas cerradas, la reforma gubernamental a nivel municipal, la equidad de género, entre otros. Todas las ideas que contiene el plan están acorde con los principios del Partido de justicia social, independencia y, solidaridad”, sentenció Ricardo.



El Plan Regional propone descentralizar la gestión pública de cada municipio. Dalmau Ramírez aseguró que “nuestros candidatos y candidatas quieren enviar el mensaje de que no solo otro Puerto Rico es posible, sino que otro Puerto Rico ya existe en las comunidades organizadas, en las cooperativas, en las entidades de base comunitaria, en los comedores sociales. Las personas de la región Este pueden confiar en que les ofrecemos papeletas con candidaturas que trabajarán para todas las personas, como hemos hecho en el PIP desde su fundación. Les invitamos a que lean las propuestas, y conversemos sobre ellas”, concluyó.