Canóvanas entre los municipios con menor tasa de vacunación

SAN JUAN – El estudio “Puerto Rico – Evaluación Epidemiológica y Prevención del COVID-19 y Influenza” (PREPCOVI) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció hoy sus hallazgos más recientes. La investigación, cuyo objetivo es evaluar la prevalencia y distribución geográfica del COVID-19 e influenza a lo largo del tiempo, y promover la salud en adultos que viven en Puerto Rico, ha reclutado a 6,955 participantes desde el 18 de noviembre de 2020 hasta el 24 de junio de 2021. Los fondos del financiamiento del proyecto finalizan el 31 de julio.

PREPCOVI es un esfuerzo de colaboración entre el Centro de Investigación Clínica y Promoción de la Salud (http://ccrhp.rcm.upr.edu/ ) y otras unidades de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Negociado de Telecomunicaciones y empresas de comunicaciones. El innovador estudio utiliza enfoques tecnológicos novedosos y actualizados para permitir una vigilancia continua a gran escala.

Casos de COVID-19

Al momento, PREPCOVI ha identificado un total de 452 (6.5%) casos de COVID-19 (confirmados = 2.2% y probables = 4.3%) desde el cierre (16 de marzo 2020). En comparación con abril, cuando el 4.3% de los participantes fueron casos de COVID-19 (1.4% confirmados y 2.9% probables), en mayo y junio se observó una reducción en los casos, con 3.1% (1.3% confirmado y 1.9% probable) y 1.8%, respectivamente. (0.2% confirmado y 1.6% probable). Es probable que esta reducción se deba al aumento en la vacunación.

Distribución de vacunas

Un total de 5,144 adultos han proporcionado información acerca de la vacunación contra el COVID-19 desde el 1 de enero hasta el 24 de junio de 2021. Al momento de la encuesta, el 55.3% de los participantes informó estar vacunado (≥1 dosis); el 16.1% recibió una dosis y el 33.4%, dos dosis, con una distribución similar por sexo y regiones. Entre los municipios con menor tasa de vacunación se encuentran Canóvanas (36.8%), Comerío (36.8%) y Quebradillas (37.0%). Los municipios con mayor tasa de vacunación fueron: Vieques (83.3%), Sabana Grande (69.6%) y Cidra (69.5%). Los participantes mayores de 65 años (67.3%) tenían mayores probabilidades de estar vacunados que los adultos más jóvenes. En cuanto a las comorbilidades, el 46.9% de los participantes vacunados informaron tener una enfermedad crónica en comparación con el 43.6% de los no vacunados. De los participantes que informaron tener diabetes, el 57.9% fueron vacunados, similar a aquellos con obesidad (55.0%) y una afección pulmonar (54.9%).

Para junio, el 90.2% de los participantes informaron que estaban vacunados (≥1dosis). Los participantes de junio con un ingreso familiar sobre $60,000, tuvieron un mayor porcentaje de vacunación (93.6%) en comparación con el 80.3% de los participantes con ingresos menores a $20,000.

Disposición y prácticas de vacunación

Más de 600 participantes completaron la pregunta opcional sobre la disponibilidad de vacunas. De los que no estaban vacunados (N = 250), el 67.1% estaba dispuesto a vacunarse, 24.1% no estaba seguro y quería esperar y ver, y 8.8% (N = 22) no estaba dispuesto a vacunarse. Las razones más frecuentemente reportadas entre los participantes no dispuestos a vacunarse fueron preocupaciones sobre el impacto en la seguridad de las vacunas COVID-19 (77.3%) y la desconfianza en las mismas (18.2%).

La mayoría de las personas vacunadas están de acuerdo en que el virus COVID-19 surgió de forma natural o se desarrolló intencionalmente en un laboratorio (32.1%, respectivamente), mientras que casi la mitad de las personas no vacunadas (44.0%) cree que fue desarrollado intencionalmente en un laboratorio. Además, el 58.2% de los participantes vacunados informaron que no era probable o que solo tenían una pequeña posibilidad de infectarse con COVID-19, en comparación con el 38.3% de los participantes no vacunados.

Entre las personas vacunadas, el 75.8% cree que las prácticas preventivas como el uso de mascarillas son muy efectivas contra el COVID-19, en comparación con el 69.0% de las personas no vacunadas. Sin embargo, casi el mismo porcentaje de participantes vacunados y no vacunados cree que la higiene de las manos (77.2% frente a 72.3%) y evitar los espacios de hacinamiento (76.9% frente a 75.9%) son medidas muy efectivas contra COVID-19. Casi el mismo porcentaje de participantes vacunados (9.3%) y no vacunados (10.0%) informó haber visitado lugares concurridos sin mascarilla.

Entre los participantes vacunados, el 76.3% informó que no hubo cambios en las prácticas preventivas desde que recibieron las vacunas; el 16.5% informó una reducción y el 7.3% informó un aumento en sus medidas preventivas.

El equipo de investigadores de PREPCOVI exhortaron a la ciudadanía a que compartan esta información y el enlace del estudio https://redcap.link/prcovid con familiares, amigos y compañeros de trabajo y les exhorten a participar.

“Este estudio es muy importante ya que nos ayuda a comprender la situación del COVID-19 y su impacto, así como la distribución y los desafíos de la vacunación en Puerto Rico. Además, exhortamos al público a vacunarse, ya que este es un gran paso para regresar a la normalidad en nuestra sociedad. ¡Juntos podemos superar esta emergencia de salud pública!”, puntualizó la Dra. Kaumudi Joshipura, Investigadora Principal del proyecto.

La encuesta toma alrededor de 5 minutos en completarse y no conlleva ningún riesgo, ya que no se retendrá información de identificación de ningún participante.

“Una vez completada la encuesta, los participantes recibirán información orientada a ayudar a mejorar su salud y bienestar”, explicó la Dra. Marijulie Martínez, coordinadora del proyecto.

Los interesados en llenar la encuesta deben ser mayores de 21 años y vivir en Puerto Rico. El enlace a acceder para participar del estudio es: https://redcap.link/prcovid