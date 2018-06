Carla Cortijo se retira del baloncesto (VIDEO)

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – La armadora de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), parte esencial de la selección nacional de Puerto Rico y la primera mujer puertorriqueño en jugar baloncesto en la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA, por sus siglas en inglés), Carla Cortijo, anunció su retiro del tabloncillo a sus 22 años de edad.

En un vídeo presentado por Noticias 24/7 de WIPR, Cortijo abrió su corazón y expresó lo feliz que se sintió jugar su “pasaporte al mundo exterior”, mientras se presentan visuales de su trayectoria.

“Pasan por mi mente los campeonatos con Carolina y mi camino hacia la WNBA, con la emoción de ser la primera puertorriqueña en la mejor liga del mundo. Y más aún, mis momentos representando los colores de mi bandera, mi país, la tierra que me vio nacer. Les puedo asegurar que sudar la camiseta del país es el logro más grande al que cualquier atleta pudiera aspirar”, dice Cortijo, al principio del vídeo.

“Hoy, con gran pesar en el corazón, pero con la certeza de que llegó el momento de tomar nuevos rumbos, anuncio mi retiro del deporte que tanto me ha dado en la vida. ¿La razón? La gravedad de mis rodillas me imposibilita regresar a hacer lo que más amo: jugar baloncesto. He trabajado muy duro y en silencio para estar a la disponibilidad de mi país, de mi equipo, para unirme a mi ejército de guerreras que irá al Mundial. Pero la lesión de mi rodilla es más fuerte que mi voluntad. Puerto Rico, luché por ti hasta el final, y por poder vestir nuevamente la camiseta pero me fue imposible”, agregó.

La armadora de las Gigantes de Carolina aseguró que se retira de la cancha, pero no del deporte. Esta expresó que continuará ayudando, enseñando los fundamentos y lo que aprendió en el deporte. Como cuestión de hecho, desde hace varios años, Cortijo colabora con el municipio de Carolina ofreciendo clínicas de baloncesto gratuitas en diferentes comunidades.

La carolinense había hecho historia al convertirse en la primera jugadora nacida en Puerto Rico en pertenecer a la WNBA, tras firmar con el equipo Dream de Atlanta.

Durante su debut en 2015, jugó en dos partidos de la temporada regular; y posteriormente en 2016, estuvo activa durante toda la temporada. Vio acción en los partidos de la postemporada; donde promedió 4.9 puntos por juego, en 29 partidos.

Después de concluir la temporada 2016, Cortijo regresó a la isla a jugar con las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF). No pudo participar en la serie final tras sufrir una lesión de la rodilla derecha, que requirió operación. Hoy día, esa es la causa por la cual se retira del tabloncillo.

“Me enseñaste a soñar, aprendí a enfrentar mis retos, me impulsaste a llegar más allá del tablero y la satisfacción de sudar la camiseta. Me enseñaste a quererte, porque eres parte de mí; hoy me tocó decirte adiós básquet, siempre vivirás en mí”, culmina diciendo Cortijo en el vídeo.