Carlos Acevedo podría esclarecer su nombre según abogado de alcaldesa de San Juan

SAN JUAN – El licenciado Raúl Mariani, abogado de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, dijo el martes, que ante el proceso investigativo que se realizará contra el excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) Carlos Acevedo quien, a su vez, es empleado de carrera del Municipio de San Juan podría servir para que éste esclarezca su nombre.

“Todos los empleados del Municipio de San Juan tienen que rendir los servicios de cierta forma, pero, además, mantener un curso de conducta que no afecte la imagen y que no afecte los principios éticos y legales del Municipio de San Juan”, dijo el licenciado Mariani a preguntas de la prensa.

“La acción que va a tomar la Oficina de Recursos Humanos es prematuro”, añadió.

Mencionó que el procedimiento será que un investigador determinará el curso a seguir en la investigación y usará sus poderes a su haber para obtener información.

“A lo mejor él tiene una información que pueda aportar para esclarecer su nombre”, señaló el abogado.

Por su parte, la abogada de Acevedo, la licenciada Mayra López Mulero, habló sobre el proceso de reinstalación y eventual suspensión de su representado.

“Bueno, ya hubo la reinstalación. Sorpresivamente se me trajo un documento en el día de hoy reinstalando al señor Acevedo en su puesto de carrera, pero, suspendiéndolo de empleo, no de sueldo, con respecto a estar físicamente allí porque aparentemente el municipio quiere hacer algún tipo de gestión investigativa, según ellos. Yo me voy a oponer a eso”, dijo Mulero a periodistas.

“Yo entiendo que eso responde a consideraciones típicamente políticas”, añadió.

López Mulero añadió que no ha recibido acercamientos por parte del Departamento de Justicia con relación a su cliente.

El pasado 26 de enero, según un documento, Carlos Acevedo fue reincorporado a su puesto de carrera en el Municipio de San Juan.

Acevedo Caballero fue destituido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 18 de enero cuando se encontró suministros sin repartir en un almacén de la Compañía de Comercio y Exportación en La Guancha de Ponce.

El excomisionado del NMEAD presentó una reclamación judicial para que se concluya que hubo una acción temeraria por parte de la alcaldesa de San Juan y en la que pidió cinco mil dólares y tres mil adicionales por concepto de honorarios.

El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal Superior, Sala de San Juan ordenó al Muni8cipio de San Juan a presentar por escrito su posición en torno al caso, y le daría 24 horas adicionales a la defensa para responder al mismo.