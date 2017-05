Carlos ‘Johnny Méndez no negociará con las necesidades del pueblo

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

El presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, dejó claro que no está en la disposición de negociar ningún asunto que ponga en peligro los servicios esenciales del pueblo. El representante fue enfático al respecto, durante una mesa redonda celebrada en su oficina, donde el periódico PRESENCIA, fue el único medio de comunicación invitado, del área noreste del país.

Al ser abordado sobre el presupuesto presentado a la Junta por el gobierno de Ricardo Rosselló, indicó “no hay un presupuesto como tal. Lo que hay es una presentación que se le ha hecho a la Junta de Control Fiscal, que lo que busca es establecer el cumplimiento con el plan fiscal. El plan que se presentó fue aprobado por la Junta. Así, que lo que estamos mirando es que las métricas de recaudos, se cumplan para mantener los servicios esenciales que para mí son seguridad, salud y educación; que se mantengan inalterado”, dijo, apuntando, que todo lo demás va a requerir recortes. Que estarán enfocados en mantener que el presupuesto cumpla con el nivel de ingreso que tiene el gobierno de Puerto Rico.

Sobre el cierre de escuelas, se mostró a favor, señalando “hay una realidad… es necesario cerrar escuelas tomando los siguientes criterios; baja población, no hay estudiantes y no tenemos los recursos económicos”.

Méndez recalcó sobre el compromiso que tiene con la educación especial. Recordó que desde su juramentación hizo un compromiso con la causa, y lo va a cumplir. “Dentro de mi agenda legislativa, está claro, que vamos a buscar soluciones a todo lo relacionado a la educación especial. Ya me reuní en estos días con el secretario auxiliar, dándole atención especial a esta agenda. Y haré lo mismo con la secretaria de Educación, sobre lo mismo y una de las escuelas que se pretende cerrar. Para mí es prioritario. La mayoría de los servicios de educación especial se trabajan con fondos federales. Si ha habido recortes de fondos ha sido por disminución de población, mal uso de los fondos o que el gobierno no los gastó y por ende los perdió”, señaló.

En cuanto a las cinco escuelas que se cerrarán en su distrito, manifestó que cuatro de ellas es justificable el cierre, pero no, el cierre del plantel Inés Encarnación de Fajardo. Dijo que argumentará con hechos y datos la permanencia de la escuela.

Además, abogó por necesidad de que tanto los padres como los estudiantes asuman un rol importante ante los nuevos cambios y sobretodo, responsabilidad.

“No se puede justificar la apertura de una escuela con 89 estudiante, lo que representa un gasto en esa escuela extraordinario de luz, agua, comedor, etc… esto es un paso inicial, lo grande será cuando se reestructure el Departamento de Educación. La grasa grande del Departamento está en el aparato a nivel central. Entonces el dinero que hace falta en las escuelas va a llegar”.

Méndez nuevamente recalcó la crítica que no es justificable que de un presupuesto de $3,000 millones, a una escuela lo que llegue sea $5,000 anuales para los gastos de los maestros. Calificó de mucha gente en el aparato burocrático.

Sobre el tema de salud, recordó “la Junta de Control Fiscal nos dijo que tenemos que eliminar $1,000 millones del Sistema de Salud. Nosotros le dijimos que no. La Junta nos pidió que presentáramos, cómo podíamos reestructurar el sistema de salud. Nosotros le demostramos que ellos habían fallado en sus cálculos y que la reducción no era $1,000 millones, tenía que ser alrededor de $250 a $300 millones. Nosotros hemos presentado alternativas sin afectar los que están ahora mismo bajo la cubierta… se está hablando de una reestructuración que va dirigido a eso. Pero también se hablado otras alternativa de que sea a una asegurador único la Reforma”, dijo Méndez, que además, aseguró se siguen estudiando caminos viables para no afectar los servicios, de cientos de miles de personas.

Sobre cómo se busca impulsar la economía a corto y largo plazo, el presidente de la Cámara, apostó a las Alianzas Público Privadas Participativas.

“Estamos esperando que del sector privado surjan propuestas para la operación de funciones tradicionales del gobierno o el establecimiento de nuevas empresas con la inversión mínima del gobierno”, dijo, mientras, señaló que esto, tiene que ir de la mano del recorte principal, que es la grasa.

“Todas las agencias van a sufrir recortes. Vamos a estar radicando proyectos para reestructurar agencias. Sencillamente existen agencias que duplican servicios”.

En cuanto al plebiscito del 11 de junio, Méndez no abundó mucho. Expresó que cuando está en la calle ve motivación de parte de la gente.

“Todo va a depender de cuan motivada esté la gente, que salga a votar. Hay dos partidos en abstención. Si la estadidad gana, no importa con la cantidad de votos que sea, la vamos a defender. Hay que ir al congreso y enfrentarlos. Que digan sí o no, pero esto hay que resolverlo ya”.

Sobre las asignaciones de fondos, el líder cameral, informó que se les otorgó a Las Piedras $250,000; a Ceiba 350,000; Fajardo $500,000; para mejoras permanentes; y se realizará una nueva distribución de fondos, donde se incluirá a Gurabo, Patillas y Naguabo.