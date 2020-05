Carmen Yulín Cruz retoma su campaña primarista a la gobernación

SAN JUAN – La precandidata a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, retomó su campaña primarista a la gobernación.

“El 12 de marzo tenía programada un conversatorio en Sabana Grande. Ese día suspendí mi campaña para dedicar toda mi energía a atender los asuntos de nuestra gente de San Juan ante la emergencia de COVID-19. Por eso con esta participación en el programa radial de Marquitos, retomo mi conversación con los puertorriqueños y puertorriqueñas sobre cuál es la agenda que quieren adelantar para construir un nuevo Puerto Rico. Suspendí mi campaña en Sabana Grande y reanudo mi campaña en Sabana grande”, indicó Cruz Soto en comunicación escrita.

Adelantó que “se trata de una campaña con los pies en la tierra, una campaña donde generar empleo, tener un gobierno limpio sin corrupción y que encierra una campaña en la que solo tiene espacio el interés del pueblo, no los intereses que luego pretenden pasarle factura al gobierno, como hemos visto tantas veces en la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Es importante llevar el mensaje de un Puerto Rico justo donde le declaremos la guerra a la pobreza y todas sus manifestaciones. Para eso te pido te pido que vayas a www.sinmiedopr.com y hagas tu aportación. Para mí ninguna aportación es pequeña, si sale de un corazón grande. Ajustaremos la campaña a la situación de COVID-19 con creatividad y convicción de que las cosas pueden ser distintas y mejores. Nos vamos a asegurar de que el mensaje llegue a todos y sin poner en riesgo a nadie”.

Cruz Soto puso en su página de Facebook un mensaje que tituló “¿Qué es ser Popular?”, que se copia a continuación:

Carmen Yulín Cruz

23 mayo 2020

Yo soy Popular; Popular de los del ‘40. De los que quieren devolver al Partido a sus principios y a su esencia; de los que quieren volver a convertirlo en herramienta poderosa en inquebrantable contra la corrupción, el abuso y la carencia.

Popular de los que tenemos metido en el alma la pobreza, no para mirarla ni estudiarla, sino para combatirla y cambiarla.

Popular de los que se nos infla el pecho, cuando veo ondear esa bandera en una loma de Comerío. Porque cuando la veo no es un pedazo de tela lo que veo; lo que veo es el alma de nuestra gente pidiendo respeto y oportunidad.

Yo soy Popular carajo, de los que saben que no hay justicia en que el que más tiene tenga más, a causa de romperle el espinazo a los que menos tienen.

Yo soy Popular, de los que creen que la educación es el arma para darnos la oportunidad de terminar con la pobreza; con la pobreza de espíritu y con la pobreza material. Y por eso hay que fortalecer nuestro sistema de educación y no venderlo al mejor postor.

Yo soy Popular de los que piensan que para que haya progreso para todos, los servicios esenciales tienen que ser ejecutados por los municipios, para que tengamos un gobierno que le responda y respete la necesidad de nuestra gente.

Yo soy Popular porque creo en repartir lo poco entre muchos en vez de querer que pocos tengan mucho más.

Hoy en el programa de Marquitos en Sabana Grande reactivamos nuestra campaña, o mejor dicho reactivamos esta conversación con nuestra gente. Hoy retomamos una ruta de esperanza y SIN MIEDO.

No voy a permitir que nadie me diga que ser Popular es solamente cuestión de una insignia; ser Popular es sentir el dolor de nuestra gente cuando los vemos en fila para buscar compras regaladas porque no tienen que comer; ser Popular es sentir la desesperación de nuestra gente cuando los vemos durmiendo fuera de sus casas porque no son seguras ante los temblores de la tierra; ser Popular es saber que el progreso es de todos o no es progreso; pero sobre todo ser Popular es saber que Puerto Rico es nuestro. Y que nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestra valentía serán la fuerza creadora para construir un nuevo camino.

Ese camino nos llevará a construir un Nuevo Puerto Rico. Lo haremos juntos y lo haremos SIN MIEDO…”.