Carmen Yulín paga horas extras a Policía Municipal de San Juan

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció el miércoles, el pago de horas trabajadas en exceso a 423 policías municipales correspondiente a los meses de mayo y junio con una inversión de 124,506.66 dólares.

Con estos se han pagado desde diciembre de 2017 a esta fecha 3,853,141 dólares por concepto de beneficios a nuestros empleados.

“Desde diciembre de 2017 hasta hoy, se han pagado 3,853,141 dólares en beneficios a los empleados municipales. En esta ocasión pagamos 124,506.66 dólares a 423 policías municipales a quienes les agradezco su trabajo y su compromiso”, destacó la primera ejecutiva de San Juan en declaraciones escritas.

Carmen Yulín indicó que “a partir de agosto, comenzaremos a hacer el pago de horas trabajadas en exceso de manera mensual, en lugar de hacerlo cada tres meses como acordamos tras un caso que la Policía Municipal llevó contra el ex alcalde en reclamo por este concepto”.

Dijo que “gracias al trabajo de la policía municipal, en apoyo a las autoridades estatales y federales, de enero 1 al 17 de julio del 2018 está en menos 7 la cifra de asesinatos a esta misma fecha el año pasado; hay un 13 por ciento menos la cifra de delitos contra la persona; y en menos 14 por ciento la cifra de delitos contra la propiedad en el mismo periodo”.

“El coronel Caldero ha ido conformando su equipo de trabajo al que incorporó al coronel Luis Marrero y Comandante William Marrero, ambos con vasta experiencia en administración en lo relacionado a la Policía Municipal y en asuntos de seguridad desde la Policía Estatal”, sostuvo Cruz Soto.

Detalló que este pago se suma a los desembolsos que ya hemos pagado a nuestros empleados:

13 de julio de 2018 – 79,689 dólares a 229 empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y del Centro de Control y Adopción de Animales.

6 de julio de 2018 – 82,000 dólares – estipendio de enfermeras y enfermeros.

28 de junio de 2018 – de 190,375 dólares – a 56 empleados – licencia de vacaciones acumuladas en exceso.

28 de junio de 2018 – 876,025 dólares – a 1,255 empleados de programas federales – el bono de Navidad.

22 de junio de 2018 – 42,269 dólares – a 43 miembros de la Oficialidad de la Policía Municipal de las horas trabajadas en exceso en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

18 de junio de 2018 – 96,301 dólares – 638 policías municipales- horas trabajadas en exceso en las últimas dos semanas de marzo y el mes de abril de 2018.

7 de mayo de 2018 – 137,000 dólares – a los médicos residentes – por concepto de estipendio.

10 de enero – 241,241.43 dólares – a Tenientes, Capitanes e Inspector de la Policía Municipal – por las horas trabajadas por el periodo trabajado del 5 al 16 de septiembre durante Irma y del 17 al 30 de septiembre durante María.

20 de diciembre de 2018 – 2,109,440.75 dólares – a los policías municipales, a los empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Departamento de Obras Públicas Municipal, Departamento de Salud Municipal, la Brigada de Impacto y la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo – por horas en exceso trabajadas por el periodo del 5 al 16 de septiembre durante Irma y del 17 al 30 de septiembre durante María; y a los policías por horas extras correspondientes a los meses de julio agosto y septiembre.

“Hemos dicho antes y repetimos, el Banco Gubernamental de Fomento nos debe 115.6 millones de dólares entre el exceso del CAE, intereses ganados en nuestras cuentas que no nos han pagado y facturas sometidas para proyectos de construcción que el BGF no pagó y tuvimos que pagar nosotros para terminar la obra. Además, el Banco Gubernamental tiene préstamos de 84.4 millones de dólares que hemos pagado y pre pagado y no nos han desembolsado. En estos momentos tenemos demandas vivas contra el Banco Gubernamental de Fomento y contra la Junta de Control Fiscal. Seguiremos dando la pelea por el dinero para proveer los servicios esenciales a nuestra gente de San Juan”, dijo Cruz Soto.

“Siempre que los recursos estén disponibles y la nómina y los servicios básicos estén garantizados, continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones con los empleados municipales. Así ha sido en el pasado y así será en el futuro”, concluyó.