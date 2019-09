SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reiteró su solidaridad con los residentes de Vieques y Culebra en su lucha por mejorar el transporte marítimo a esas dos islas municipios. A su vez, expresó su respaldo a la caminata que se llevará a cabo hoy, sábado 14 de septiembre, en Vieques, para exigir que se garanticen los servicios de transporte para salud y suministros.

“Me solidarizo con nuestros hermanos viequenses y culebrenses en sus denuncias sobre la situación que viven cientos de residentes de dichas islas municipio con el servicio de transporte marítimo hacia y desde Ceiba. Los servicios esenciales de poder transportarse libremente, de recibir servicios de salud y del gobierno, así como el transporte de suministros son básicos para poder tener una vida digna. Este reclamo tiene que ser prioridad del gobierno, no podemos seguir abandonando a su suerte a miles de puertorriqueños que viven en Vieques y Culebra que lo único que quieren es tener una vida plena”, aseveró la Yulín.

En la caminata que se celebra hoy los residentes volverán a resaltar una serie de problemas que van desde la dificultad para conseguir boletos, hostilidad de parte de empleados de seguridad, problemas en los itinerarios, la falta de baños en los terminales e incertidumbre de regresar a sus residencias. Además, volverán a insistir en que los comerciantes no tienen prioridad para montar las cargas de suministros y los comercios carecen de productos para el consumo de los residentes.

“Desde el 2009 me he unido a las manifestaciones de los viequenses para tener un sistema de transportación digno y que funcione. Se le prometen soluciones y no ocurre nada, todo se queda igual. la dejadez del gobierno central para atender los reclamos de los residentes de Vieques y Culebra tiene que acabarse. Si a esto se le suma que han acomodado el servicio para servir al turista en menoscabo de sus residentes, tenemos un problema de discrimen. No hay que privatizar el servicio de las lanchas para resolver el problema. Lo que hay es que pensar en soluciones que le hagan justicia a nuestros compatriotas de Vieques y Culebra”, dijo la Alcaldesa Carmen Yulín.

“Agradezco el activismo de los organizadores de esta marcha, de las mujeres de Vieques y de todos aquellos que día a día luchan para construir un Puerto Rico diferente, solidario en sus luchas y comprometido con la justicia y la dignidad. Esta lucha nos toca a todos pues es un asunto de derechos humanos, de dignidad y de finalmente hacerle justicia a nuestros hermanos y hermanas de estas islas municipio. No podemos pensar que esto es problema de ellos y ellas porque en realidad es problema de todos y todas”, concluyó Carmen Yulín.