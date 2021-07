Carolinense firma con los Dodgers

Francisco Javier Mateo Carmona. (Foto/Suministrada)

CAROLINA – El joven oriundo de Carolina, Francisco Javier Mateo Carmona, llegó a un acuerdo para pertenecer a la organización de los Dodgers de Los Ángeles en el béisbol de Las Grandes Ligas.

El joven pitcher de 21 años de edad, quien se crió en la Urbanización Castellana Gardens del Municipio Gigante, terminó la escuela superior en la prestigiosa academia Montverde antes de aceptar una beca en la universidad Central Florida, donde completó sus estudios en administración de empresas.

“Yo digo que soy de Carolina donde sea que me pare. Estoy bien orgulloso de eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de Puerto Rico y fue fuerte y viví cosas fuertes como una operación de codo y otras cosas, pero ahora estoy viviendo mi sueño y siempre represento a Puerto Rico y a Carolina”, expresó Mateo.

Mateo formó parte de la liga de béisbol de Arrevica en Carolina, donde se desarrolló como uno de los mejores prospectos del país.

“Esos años de desarrollo fueron muy importantes y los recuerdo con mucha alegría. Aprendí mucho dentro y fuera del campo de terreno”, dijo el pitcher.

Francisco se reportará en Arizona el próximo miércoles para evaluaciones médicas y trazar el plan del prospecto.

“Todavía me falta mucho trabajo. Ahora empieza la cosa de verdad. Estoy comprometido con el deporte y lo voy a dejar todo en el terreno. Quiero ser un ejemplo para los jóvenes de la importancia de la disciplina. Yo lo que mido son 5-8 pero con el trabajo duro he llegado hasta aquí y no me voy a quitar”, concluyó Mateo.