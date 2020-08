CEE extiende horarios de evento primarista hasta 7:00 p.m.

SAN JUAN – Ante el atraso en el recibo de papeletas, varios centros de votación de las Primarias Locales del PNP y del PPD no podrán abrir en el horario establecido: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sin embargo, luego de discutir el asunto con la comisionada María Santiago, del PNP y el comisionado Lind Marie del PPD, se ha acordado ampliar el horario de votación en aquellos centros de votación en que el material electoral no llegue a tiempo.

En todos los centros de votación el periodo para votar será de ocho horas. No obstante, la divulgación de los resultados no comenzará hasta que todos los colegios electorales culminen el periodo de votación, lo que se espera sea tarde-noche.