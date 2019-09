SAN JUAN – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo, informó el martes, que le envió una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la que le solicitó una reunión para atender la fuga de celadores de cara al pico más alto de la temporada de huracanes.

En la carta entregada a la mano, Figueroa Jaramillo, enfatizó que atender la negociación de los celadores es de suma importancia para la operación y mantenimiento del sistema eléctrico y más cuando acaba de comenzar septiembre, la época más activa de la temporada de huracanes.

“Enviamos esta carta a la Señora Gobernadora en seguimiento a la pequeña reunión que sostuvimos el pasado 22 de agosto en la Fortaleza con el Asesor Reinaldo Del Valle Cruz, quien nos atendió luego de que cientos de celadores llegaran allí para llevar los reclamos de la negociación que lleva cerca de un año y que no ha rendido frutos por parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El señor Del Valle se comprometió en enviarnos contestación a nuestras peticiones, pero lamentablemente al día de hoy no hemos recibido respuesta alguna. El pico de la temporada de huracanes ya comenzó, la semana pasada tuvimos la amenaza de Dorian y es necesario atender la problemática de la fuga de celadores y el proceso de negociación ya”, enfatizó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

En la carta, el presidente de la UTIER, además de atender la negociación de los celadores, insiste en discutir los diferentes contratos otorgados por el ingeniero José Ortiz Vázquez, director ejecutivo de la AEE.

“Habíamos notado ya un alto interés por parte de la gobernadora sobre los contratos otorgados por José Ortiz y por eso el pasado 19 de agosto le enviamos a la gobernadora una carta diciéndole que queremos discutir y compartir con ella toda la información que podamos tener para que comiencen a concretarse acciones en la Autoridad, pero no nos respondió. La semana pasada nos enteramos de que la AEE contrató por 81,000 dólares una empresa privada para que maneje exclusivamente la nómina de los empleados de confianza de José Ortiz y por tal razón volvimos nuevamente a enviarle hoy otra carta pidiendo reunirnos, porque no se están atendiendo ninguno de los dos asuntos, ni los contratos que sigue dando el ingeniero Ortiz, ni la negociación de los celadores. Esto no puede seguir así, para dar contratos José Ortiz y la AEE encuentran dinero, pero para hacerle justicia a los celadores encuentran excusas. Esto no se puede permitir y la gobernadora tiene que hacer algo al respecto”, sentenció Figueroa Jaramillo.