Celebran Gran Shake Out de Puerto Rico 2021 (Video)

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) llevarán a cabo el Gran Shake Out, el jueves, 21 de octubre, a las 10:21 am, como parte de los esfuerzos para educar a la comunidad y crear conciencia sísmica entre los residentes de Puerto Rico.

Como todos los años, para este ejercicio se activará el Sistema de Alerta de Emergencias (EAS por sus siglas en inglés) emitiendo un mensaje de alerta a través de las emisoras de radio y televisión y sistemas de cable y satélite. Este año también se activará el sistema de Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA por sus siglas en inglés) emitiendo un mensaje a través de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles compatibles.

Este ejercicio cobra gran importancia para la población debido a que el pasado año Puerto Rico sufrió un terremoto severo en la madrugada del 7 de enero, causando serios daños a propiedades de las zonas sur y oeste. Dicho evento alteró el sentido de seguridad de muchas familias y la comunidad en general, seguido por las múltiples réplicas que aún todavía se siguen sintiendo en la zona sur y oeste de la Isla. Nuestra Isla está localizada en un área sísmicamente activa propensa a terremotos y tsunamis, por lo cual es extremadamente importante que nuestra comunidad se prepare para reaccionar apropiadamente durante un temblor fuerte. Este ejercicio propone que este próximo jueves, 21 a las 10:21 a.m. toda la comunidad puertorriqueña practique “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”.

Nino Correa Filomeno, Comisionado del NMEAD, hizo referencia a que “los terremotos que hemos vivido nos han enseñado que tenemos que estar preparados todos los días, todo el año. Este esfuerzo del Shake Out es necesario para educar y crear conciencia sísmica y así poder estar mejor preparados para una emergencia, sin olvidarnos del COVID-19”.

Por su parte, el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, el Dr. Víctor Huérfano, señaló que “la experiencia de los eventos sísmicos, en particular, el terremoto del pasado 7 de enero de 2020, en el área suroeste de Puerto Rico nos debe motivar a prepararnos. No podemos dejar

para después, pues puede que sea muy tarde. Un terremoto no avisa, y la única manera de minimizar daños y hasta proteger nuestra vida es tener un plan adecuado de respuesta. Revisen y

corrijan en su hogar, área de trabajo etc. aquellos problemas no estructurales. Todo lo que se pueda caer y causarnos daño debe ser anclado o sujetado, de tal manera que durante el temblor no se caiga. Pero nosotros también debemos estar bien claros en que acción vamos a tomar cuando la tierra empiece a temblar. El agacharnos, cubrirnos y sujetarnos de algo, puede ser la diferencia entre salir lesionados o airosos durante un terremoto. Participen de este ejercicio, pues es la oportunidad de revisar su plan familiar”.

Orlando Olivera, Coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA en Puerto , indicó que “FEMA trabaja en conjunto con la Red Sísmica de Puerto Rico, el NMEAD, el SNM y todas las entidades que colaboran con este ejercicio anual, para asegurarnos de que los esfuerzos de preparación para un terremoto puedan ayudar a nuestras comunidades a responder mejor ante este tipo de evento. Exhortamos a nuestras comunidades a evaluar a qué riesgos se enfrentan y cuáles serían las necesidades en su casa, trabajo y comunidad, de ocurrir un terremoto y comenzar a practicar con este ejercicio.”

El meteorólogo y coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, añadió que “este año el Shake Out es de suma importancia, no solo para la preparación de nuestros ciudadanos ante un evento sísmico sino también porque porciones del Este y Sureste de Puerto Rico podrán recibir la señal del nuevo transmisor instalado en la isla vecina de St. Thomas.”

Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, recalcó: “En este último año y medio, hemos aprendido a que tenemos que estar listos, con nuestros planes familiares e individuales al día, por el bien de nuestros seres queridos. Un terremoto no avisa, y tener nuestros planes al día puede ayudar a evitar una tragedia. Exhortamos a la ciudadanía en general a participar del ejercicio del Shake Out”.

Por su parte, Alfonso Giménez-Porrata, presidente del Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencia, en cuya responsabilidad recae la coordinación del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, explicó que “las emisoras de radio, televisión y empresas de cable, que conforman el EAS en la Isla, se toman muy en serio su responsabilidad de servir como vehículo para alertar a la población en situaciones de emergencia. Todos nuestros medios electrónicos tienen instalados equipos con la última tecnología para recibir alertas EAS a cualquier hora y retransmitirlas en segundos a la población”.

Alan Corales, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, añadió que “las emisoras de radio adscritas al EAS siempre están listas para transmitir la señal de alerta una vez se active el sistema. El 21 de octubre a las 10:21 de la mañana, nuestras emisoras emitirán la señal, como lo hemos venido haciendo desde que estamos participando del Shake Out, teniendo presente de que se trata de un simulacro. Exhortamos a participar activamente agachándose, cubriéndose y sujetándose”.

Agacharse, cubrirse y sujetarse son acciones que podrían preservar la vida de las personas en momentos de emergencia. Los consejos básicos para las personas que se encuentren dentro de un edificio al momento de un terremoto son los siguientes: AGÁCHESE antes que el

terremoto lo haga caer. CÚBRASE debajo de un objeto resistente como un escritorio o una mesa, y SUJÉTESE hasta que el movimiento pare.

El ShakeOut en Puerto Rico se lleva a cabo desde hace 10 años. Esta iniciativa surgió en el 2008 en California y logró en ese entonces una participación de 5.4 millones de personas a nivel mundial. Los funcionarios exhortan a los residentes de Puerto Rico a repasar su Plan de Emergencia Familiar. Es importante que identifique lugares seguros en el interior en su casa, oficina o escuela para que cuando el movimiento comience pueda responder rápidamente y proteger su vida.

Para más información sobre este ejercicio pueden acceder a https://www.shakeout.org/puertorico/, allí encontrará material informativo adaptado para distintas poblaciones e instituciones. En ese mismo portal podrá inscribirse en forma individual o como organización para ser parte del conteo del simulacro Shake Out y recibir información actualizada por correo electrónico.