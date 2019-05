Celebran Segundo Junte Radial en el Capitolio

Como parte de la celebración del mes de la Radio.

SAN JUAN – Por segundo año consecutivo y en el marco de la celebración de “Mayo: Mes de la Radio” el Senado de Puerto Rico reconoció hoy nuevamente la aportación social que hace al País al llevar a cabo el “2do Junte Radial” en el que participaron emisoras de toda la Isla.

En ese tono, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, agradeció a todas las emisoras que transmitieron sus respectivos programas desde los predios de La Rotonda en la que ubica la Constitución de Puerto Rico.

“Le agradezco a todo el personal que labora en la radio puertorriqueña que tuviera la gentileza de acompañarnos hoy aquí y queremos reconocerles el trabajo que hacen. Durante el impacto del huracán María, que fue desastroso y no lo queremos recordar, fue la radio puertorriqueña la que mantuvo informada al pueblo. Sino hubiésemos tenido la radio y el arrojo de los que forman parte de esta gran familia …quienes se tiraron a la calle en medio de la devastación a ver como levantaban la señal para poder informar al pueblo de Puerto Rico… la recuperación hubiese sido mucho más lenta…Esa es una gesta patriótica”, dijo el presidente del Senado quien recordó que durante su recorrido por la Isla tras el paso del huracán visitó una emisora la cual estaba prácticamente inundada.

De paso, Rivera Schatz opinó que la radio se ha visto fortalecida con el desarrollo de la tecnología porque “siempre ha tenido el poder de la inmediatez y de mantenerse en constante constante particularmente cuando hay emergencias…Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con la radio”. Asimismo, destacó que es “uno de los pocos medios” que mantienen “nuestro talento boricua”.

Participaron las siguientes emisoras: Noti Uno, Radio Isla, SBS, Wapa Radio, WQBS 870 AM, WIPR, Walo Radio (Humacao), Redentor, Radio Vida, Radio Grito (Lares), Radio Prócer 1380 AM (Barranquitas), Radio Paraíso (Mayagüez),11 Q 1140 AM.