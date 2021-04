Celebran Semana del Realtor en Puerto Rico con eventos virtuales y premiaciones

SAN JUAN – La National Association of REALTORS® [NAR] y la Memorial Foundation Inc. presentaron el evento especial, “El pasado, presente y futuro de la vivienda justa”. Justo en el Mes de la Vivienda Justa, Charles Oppler, presidente 2021 [NAR] ha emitido la siguiente declaración a nuestros miembros – REALTORS®, reiterando el compromiso de la asociación con la vivienda justa, la equidad y la inclusión.

“Cuando uno lee un periódico, mira las noticias o lee las redes sociales, a veces puede parecer que hay más cosas que nos dividen que las que nos unen como personas. Pero me despierto todos los días creyendo en el espíritu y la bondad de la humanidad. Y creo que los REALTORS® son y pueden ser una fuerza para el bien y unir a las personas”, Charles Oppler.

La Puerto Rico Association of REALTORS®, su Junta de Directores y el presidente 2021, José E. Camacho Póstigo celebraron la Semana del REALTOR® (lunes, 19 al viernes, 23 de abril de 2021) con eventos de forma virtual a través de la plataforma ZOOM. La Pue

rto Rico Association of REALTORS® [PRAR] afiliada a la National Association of REALTORS®, la Junta de Directore

s y su presidente José E. Camacho Póstigo; Marixa Alvárez, presidenta del Bayamón Board of REALTORS®; Carlos J. Ortiz, presidente del Distrito de Caguas [PRAR]; Wilma Román, presidenta de Mid Island Association of REALTORS®; y Melissa Montero, presidenta del San Juan Board of REALTORS® felicitan los cuatro (4) REALTORS® 2021 representando a cada uno de los capítulos “Boards”en Puerto Rico.

Orlando Vázquez Berríos – Bayamón Board of REALTORS®

Manuel “Manolo” Cruz Núñez – Distrito de Caguas – [PRAR]

Agnes Rivera Rivera – Mid Island Association of REALTORS®

Fernando Báez – San Juan Board of REALTORS®

El propósito de la Asociación de REALTORS® es ofrecer a sus miembros y a la comunidad en general, la mejor oportunidad de obtener servicios de valor y excelencia en el campo de las propiedades inmobiliarias, expandir sus ventajas competitivas y permitirle ser más productivos y exitosos, dentro del marco de responsabilidad ética y social. Los REALTORS® actúan como protectores del derecho a la propiedad, goce y disposición de la propiedad privada.

“Después de todo, representamos todo el tejido y la diversidad de Puerto Rico, Estados Unidos y el Mundo en todos los sentidos de la palabra. Venimos de pequeños pueblos y suburbios y de grandes ciudades. De las costas al corazón. De la pobreza a medios económicos muy cómodos. De diferentes experiencias de vida definidas en gran parte por nuestra raza, nuestra religión y nuestra educación”, sostuvo Charles Oppler, presidente 2021.

En todo eso, los REALTORS®,comparten el vínculo común de hacer posible el sueño de ser propietario de una vivienda para las personas, sin importar quiénes sean y de dónde vengan. Eso es más evidente durante el Mes de la Vivienda Justa, ya que celebramos la oportunidad de que todos puedan trabajar para lograr ese sueño y nivelar el campo de juego para hacerlo posible.

“Tengo la esperanza de que cada uno de nosotros, como REALTORS®, considere sagrado y que cada día cada uno de nosotros cumpla con nuestra obligación, con ese propósito mayor. Y que nosotros, como REALTORS®, adoptemos un estándar más alto como ciudadanos de los Estados Unidos de América en Puerto Rico. Que recordemos en cada momento lo que nuestro Código de Ética dice bien cuando señala que el término REALTOR® ha llegado a connotar competencia, equidad y alta integridad como resultado de la adherencia a un noble ideal de conducta moral en las relaciones comerciales”, dijo por su parte, José E. Camacho Póstigo, presidente 2021 [PRAR].

Un REALTOR® es regido por un Código de Ética representando a la comunidad y trabaja mano-a-mano con alguien en una compra o venta de vivienda. En esos momentos, todo comprador o vendedor, sin importar de dónde vengan o en lo que crean, cuentan con que cada REALTOR® sea un profesional consumado y defensor de los sueños de propiedad de todos.

“Estoy increíblemente orgullosa de la comunidad de REALTORS® y del trabajo que hacemos. Representamos lo mejor de todo lo que Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero puede ser y hacer para lograr el derecho de una vivienda justa para todos. Sigamos trabajando entre nosotros y en nuestras comunidades para apoyarnos cada día más en lo que nos une”, puntualizó Diana E. López Arroyo, CEO/vicepresidenta ejecutiva

Para más información puede comunicarse al 787.791.8555 o a escribir a: puertoricorealtors@gmail.com.