“Charito” insta a los electores a votar Sí en el plebiscito

RÍO GRANDE – La candidata a la Alcaldía de Río Grande por el Partido Nuevo Progresista, Mayra “Charito” Pérez Bulerín, instó a los electores riograndeños a votar que Sí a la Estadidad, en el plebiscito del próximo martes, 3 de noviembre.

“El plebiscito del 3 de noviembre será determinante para el futuro de nuestro pueblo. Un voto por el Sí, representa un mensaje contundente para el liderato político de los E.E.U.U., de que estamos listos para la igualdad, y formar parte de la nación americana de manera permanente”, dijo la también Presidenta del PNP en dicho municipio.

Por otro lado, Charito señaló las consecuencias de un posible triunfo del No, en la consulta de estatus.

“El pueblo debe tener presente que un voto por el No, podría ser interpretado como que los puertorriqueños no queremos ser parte de la Unión, que no queremos seguir siendo ciudadanos americanos, y eso puede provocar un movimiento hacia la independencia de nuestra isla. Sabemos que ese no es el deseo mayoritario de nuestra gente, por eso es importante que salgamos a votar contundentemente a favor del Sí”, sentenció.