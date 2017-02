Charlie Sepúlveda prepara la 5ta edición del Luquillo Beach Jazz Fest (Vídeo y Audio)

Vicente Toledo Rohena

LUQUILLO – La música es la pasión que lo mueve, y poder transmitir esa pasión a los estudiantes es el legado más valioso que profesa. Charlie Sepúlveda es sinónimo de buena música y jazz.

“Llevo desde el 2006 ofreciendo clases en el Conservatorio de Música. Doy clases de trompeta en el Departamento de Jazz y Música Caribeña. Además, dirijo cuatro combos, cada uno orientado a diversos tipos de jazz, como avant-gard, jazz estándar y bebop”, explicó el trompetista que estudió en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico y en ‘City College’ de Nueva York.

Además de sus múltiples responsabilidades en el Conservatorio, iniciará un proyecto en conjunto con ‘Jazz at Lincoln Center’, que beneficiará a niños de escasos recursos en la Isla. El programa iniciará en San Juan, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos.

“El programa se llama ‘Jazz For Young People’, soy el director musical. Trabajaremos con cinco escuelas que no tengan departamento de música. Le llevaremos conciertos y talleres. Además, se les dará clases de qué es el jazz. Que aprendan acerca de la raíces del género, evolución, influencias de los músicos latinos; y de cómo influye la música desde el punto social… cómo puede ayudar a que las personas se alejen de los vicios’’, dijo Sepúlveda, que fue recomendado por su amigo, el también trompetista Wynton Marsalis.

De igual manera, el dos veces nominado a los premios GRAMMY, confecciona y monta el ya popular Luquillo Beach Jazz Fest, que asegura, realiza con la ayuda de amigos y ciudadanos luquillenses.

El festival de jazz se celebra el último domingo del mes de mayo.

“Estoy entusiasmado, esta será la quinta edición del festival. La misma gente de aquí me ayuda, y el municipio. Espero contar con el respaldo de los auspiciadores… queda muy bueno; y acude mucho público. El año pasado, tuvimos de invitado al cantante Jon Secada, que cantó con mi ‘big band’. Precisamente voy a estar con él, realizando una gira pronto. Ya está disponible su disco ‘To Benny with love’, que grabó en Puerto Rico, junto a mi ‘big band’, bajo mi dirección. Los arreglos son del maestro Ray Santos”, explicó sobre la producción de Secada, un homenaje al bárbaro del ritmo, el cubano Benny Moré.

De igual manera, el trompetista que ha legado trabajos discográficos memorables con su grupo ‘The Turnaround’ tales como ‘The new arrival’, ‘Algo nuestro’, ‘Watermelon man’ y ‘Sepúlveda Blvd’, entre otros, presenta el nuevo disco, ‘Mr. EP, a tribute to Eddie Palmieri’.

“La producción es un homenaje a Palmieri. Un tributo en esencia por todo lo que aprendí, el tiempo que trabajé y colaboré con él”, comentó Sepúlveda, quien fue coproductor del disco ‘Sueño’ que Palmieri, grabó en esos años.

En este nuevo disco, Palmieri participó como invitado en los temas ‘Variations on a theme 1’ y ‘Variation on a theme 2’ (dos cortes donde Palmieri toca solo el piano); y la pieza ‘Charlie’s whole tone blues’, escrito por el pianista. En el tema, hay un exquisito solo de trompeta por parte de Sepúlveda; otro del veterano pianista y un sabroso repique del conguero, Gadwin Vargas. Otras melodías como ‘Mr. EP’, escrito hace varios años por el trompetista, en honor a Palmieri; el clásico ‘Bomba pa’ Carmen’, ‘Si tú sabes’, junto al rapero Sietenueve; y la inmortal ‘Bésame mucho’, de Consuelo Velázquez, en la voz de la joven Yarimar Denisse, son algunos de los encantadores cortes de la nueva producción.

El trompetista se mantiene activo brindando su jazz en diversos hoteles y lugares en la zona metropolitana.

Charlie Sepúlveda durante el Luquillo Beach Jazz Fest 2014